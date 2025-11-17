Rueda confirma que Galicia no dará su apoyo para aprobar el límite de gasto para los Presupuestos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha confirmado hoy que "no" va a dar su apoyo para aprobar el límite de gasto, necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se presentará hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), criticando que "llegan tarde" y que tendría que haber empezado "hace meses".

"Llevamos todas las legislaturas sin presupuestos y parece ser que lo que se nos dice hoy es que empieza el procedimiento, que ya tenía que haber empezado hace meses, para aprobar los primeros presupuestos de la legislatura", ha afeado durante una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Rueda ha señalado que las negociaciones para el debate de los Presupuestos "hay que empezarlas con tiempo" ya que afecta a los cálculos de las comunidades para aprobar sus propias cuentas. "Si hubiera que esperar al Gobierno, listos iríamos", ha reiterado.

Corgos no asiste al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes

Asimismo, ha justificado que el conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos, no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes porque asistirá al debate de los Orzamentos de 2026, asegurando que son "totalmente necesarios". En su lugar, irá el secretario xeral Técnico e do Tesouro, David Cabañó.

El Gobierno ha convocado este lunes el CPFF para abordar con los territorios los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, que Hacienda fijó el año pasado en un 0,1% de tasa de déficit, si bien finalmente no se aprobó. También se tratará el estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, si bien no se abordará el modelo.

Al ser preguntado si va a dar su apoyo al límite de gasto, ha respondido tajante: "no". Y ha insistido en que da la sensación que ahora, "por lo que sea", al Gobierno le interesa hacer ver que empieza la elaboración de unos presupuestos a los que "llega tarde, llega tardísimo, llega incumpliendo todos los plazos".

De esta forma, ha declarado que no imagina poder estar sin presupuestos y que en Galicia se aprueban todos los años "en tiempo y forma" para tener una gestión financiera "adecuada" que les permita desarrollar sus políticas.

También ha explicado que "no puede entender" que el CPFF no se aproveche para hacer lo que, según el presidente, están "reclamando" todas las comunidades autónomas, que es sentarse para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica, como reclaman las comunidades gobernadas por el PP.

Las comunidades gobernadas por el PP pedirán una reforma del sistema de financiación

Precisamente sobre la financiación autonómica, todas las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que pedirán este lunes una reforma del "obsoleto" sistema de financiación.

En un escenario en el que se negociará la renovación del sistema, las comunidades del PP ven poca posibilidad de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo, aunque aprovecharán la ocasión para pedir mayores recursos y para expresar su negativa ante un "cupo catalán", además de reclamar que Cataluña "vuelva a la multilateralidad" en este foro.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha relativizado la importancia de la cita a la vista del orden del día y ha lamentado que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "siga sin tomar en serio" la cuestión que, a su juicio, sería más relevante abordar: la financiación autonómica.

Ante las exigencias de las comunidades autónomas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que "no se abordará el modelo de financiación" autonómica, y que la reunión se limitará a la aprobación de los objetivos de estabilidad financiera. Este asunto se tratará en posteriores reuniones del CPFF.

Además, ha apostillado que son los partidos en el Congreso de los Diputados "quien vota la ley que viabiliza el modelo de financiación", y que por ello mismo ha reclamado anteriormente "claridad sobre el voto orientativo del Partido Popular en este debate".

La vicepresidenta ha señalado también la incapacidad de los de Alberto Núñez Feijóo de "consensuar" entre las comunidades "una posición para discutir el modelo de financiación" y ha asegurado que la oposición se dedica al "enfrentamiento y confrontación" en los territorios.

Rueda critica el "bloqueo" de Moncloa

Por otra parte, ha lamentado el "bloqueo" que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo sobre Galicia, según el presidente de la 'Xunta', al ser cuestionado por su lectura sobre el ecuador de la Legislatura.

"Por lo que respecta a Galicia, estaría bien poder reconocer que el Gobierno central está haciendo buenas cosas aquí porque hasta el final supone el progreso para esta tierra, pero en este momento estamos en una situación de bloqueo" ha subrayado.

Este bloqueo lo ha achacado a otras "preocupaciones" que, según el presidente, esta teniendo Moncloa en estos momentos, como las causas abiertas por corrupción en el entorno de Sánchez y "la tensión de qué nuevos casos les van a saltar cada día".