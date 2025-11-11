Los concellos gallegos gastan por habitante una media de 1.150 euros

En lo que va de año, los concellos gallegos han gastado de media por habitante unos 1.153 euros y han ingresado 1.251 euros. Este es uno de los principales datos presentados en el informe de Facenda analizado en el Consello da Xunta celebrado este martes en Santiago y del que también se extrae que en las diputaciones el gasto asciende a 274 euros por persona con un ingreso medio de 341 euros.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior, el presidente autonómico Alfonso Rueda indicó que el 94% de los municipios (295 de 313) y las cuatro depuraciones cumplieron con su obligación de presentar sus cuentas al Gobierno gallego. Aquellos que no presentaron los datos fueron requeridos en dos ocasiones por la Xunta, recordándoseles que esta infracción puede implicar la retención de la participación de los ingresos del Estado.

Pese a estos datos medios, las cifras varían considerablemente atendiendo al tamaño de los municipios. Así, en aquellos con menos de 1.500 habitantes, el ingreso medio por habitante sube hasta los 1.964 euros.

En relación a los gastos, en aquellos con menor población pesan más los gastos de personal y las inversiones, mientras que los grandes gastan más en gastos corrientes y servicios o en transferencias corrientes.

Fuentes de financiación y ejecución

Las principales fuentes de financiación de los concellos provienen de las transferencias recibidas de la administración autonómica, llegando a un 52%, y los tributos propios, en un 44%. Cuanto menor es el municipio, las transferencias adquieren mayor peso.

Así, en aquellas localidades con menos de 5.000 habitantes, las aportaciones de la Xunta son la principal fuente de financiación. En lo relativo a la ejecución de los gastos, las diputaciones alcanzan un 48% frente al 72% de los concellos.

En las reglas fiscales se establece que las entidades locales tienen que mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, así como cumplir con la regla de gasto. De no hacerlo, tendrán que elaborar un plan económico financiero que permita cumplir esos objetivos en el año en curso y en el siguiente.

Un 34% de los municipios tienen que presentar este plan, frente al 66% que ya alcanza estos objetivos. En su mayoría son municipios de menos de 1.500 habitantes o de más de 50.000.

Entre las diputaciones, las de Lugo y Ourense incumplen esta regla de gasto.