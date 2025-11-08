¿De qué países son los extranjeros contratados en Galicia y en qué sectores trabajan?

La línea fronteriza que separa España por Galicia del norte de Portugal es cruzada cada día por ciudadanos de ambos países que residen en uno y trabajan en otro. Esta dinámica es recogida cada año en los informes que analizan el mercado laboral y la movilidad en el trabajo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, coordinado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

El estudio de 2024, el último en publicarse, contiene a través de datos reflejados en tablas y gráficos este y otros movimientos de trabajadores nacionales y extranjeros que permiten radiografiar el flujo de población y empleo a cada lado de la frontera.

La fuente de esta información procede de los institutos nacional y gallego de estadística (INE e IGE), la Consellería de Emprego e Emigración, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y el Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Para poder saber qué población extranjera trabaja en Galicia, así como cuántos gallegos lo hacen en los distritos de la Eurorregión Norte de Portugal, se obtienen datos sobre contratos registrados en la Xunta y declaraciones de percepción de remuneraciones de la Seguridad Social lusa, al no existir en el país la obligación de registrar los contratos en los servicios públicos, explica Laura Otero, consejera del EURES Transfronterizo Norte Portugal-Galicia.

"Por tradición, hasta 2019, Portugal siempre fue la primera nacionalidad extranjera con empleo en Galicia. Ese año se produjo el 'sorpasso' de Venezuela, y en 2024 el de Colombia, que ahora es la segunda" Laura Otero, consejera del EURES Transfronterizo Norte Portugal-Galicia

La población de esta eurorregión en 2024 llegó a los 6,39 millones de habitantes (2,7 en Galicia, 3,69 en el norte portugués). En la comunidad hay casi 81.000 residentes extranjeros, de los que más de 15.600 son portugueses.

En los distritos norteños de Aveiro, Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu viven 4.646 españoles y en el conjunto del país luso, un total de 5.166 gallegos (los más numerosos de la provincia de Pontevedra, casi 3.200), según el informe de la CEG.

Venezuela, Perú, Colombia, Portugal...

El mercado de trabajo de esta eurorregión es dinámico, con una población activa que aumentó en un 1,19% el último año, hasta los 3,15 millones de personas; la tasa de actividad es del 53,09% y la de desempleo del 9,81%.

La contratación de extranjeros en Galicia tiene a venezolanos y colombianos como principales beneficiarios entre las diez nacionalidades más significativas que residen en la comunidad, con casi 34.000 contratos, seguidos por los ciudadanos de Perú con casi 7.500, Portugal, Brasil, Marruecos, Cuba, Senegal, Italia y Rumanía.

En 2024 se registraron en Galicia más de 723.000 contratos laborales. De ellos, 98.888 fueron a trabajadores extranjeros, un incremento del 15% respecto a 2023. Venezuela con casi 20.000 contratos lidera esta tabla, pero los aumentos más destacados fueron los de empleados de nacionalidad peruana (+45,4%) y colombiana (+36,5%); los de portugueses crecieron cerca de un 2% y representan casi un 7% del total.

"Tradicionalmente, Portugal siempre fue la primera nacionalidad extranjera empleada en Galicia, sobre todo en el sector de la construcción. Hasta 2019. El sorpasso de Venezuela se produjo ese año, y en 2024, el de Colombia en la segunda posición", repasa Laura Otero.

El incremento de empleados peruanos se puede deber, según la consejera del EURES, a las facilidades de las que España goza, mediante convenios bilaterales internacionales, para la contratación en origen de trabajadores de este país, que se advierte sobre todo en el sector del transporte.

La evolución de contratos laborales desde 2018 muestra que mientras han aumentado en distinta medida los de trabajadores de Venezuela, Colombia, Brasil, Marruecos, Senegal, Italia, Perú y Cuba, han caído las de portugueses y rumanos.

Brasil e India encabezan la lista de países con más extranjeros contratados en la región Norte de Portugal, unos 112.000 contratos, en la que España presenta poco más de 4.000 remuneraciones declaradas. “El idioma influye en la llegada de tantos brasileños, pero llama mucho la atención que ciudadanos de India vengan a esta región”, añade Otero.

¿En dónde se emplean los extranjeros?

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) tiene diferentes secciones y divisiones. Entre las diez más significativas, la hostelería es la que concentra en Galicia el mayor número de contratos a personas extranjeras, más de 25.700.

Le siguen la industria manufacturera (12.200), el comercio minorista (10.800), las actividades administrativas (8.500), el transporte y almacenamiento (7.200), la construcción (6.700), las actividades sanitarias (6.600), la agricultura y ganadería (6.400), las actividades artísticas y recreativas (4.100) y las actividades en el hogar o servicios domésticos (4.000 contratos).

"El 30% del total de extranjeros se empleados el año pasado en hostelería, en la división de comidas y bebidas. Dentro de la industria manufacturera, destacan sobre todo en la alimentación: bebidas, conservera, procesamiento de leche...", detalla Otero.

Cruzar la frontera para trabajar

En la región Norte de Portugal, añade Laura Otero, los trabajadores extranjeros obtienen el mayor número de remuneraciones en el sector de la construcción. En el distrito de Viana do Castelo coinciden muchos gallegos que a diario se despiertan en su comunidad para trabajar en otro país, la gran mayoría en la industria transformadora de materias primas, señala la consejera del EURES.

El sentido inverso de esta movilidad transfronteriza sitúa a los portugueses en el sector del transporte en Galicia por delante de la industria manufacturera y la construcción. Este movimiento laboral creció un 11% en 2024, mientras que el contrario, el de gallegos que viajan cada día a Portugal para trabajar, cayó un 4%.

Los informes de movilidad laboral en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal se elaboran desde 2009, cada año enriquecidos con nuevos indicadores. "El incremento de la población extranjera en nuestros mercados laborales lo está cambiando todo, como las consultas que nos hacen", explica Otero, que atienden preguntas de empresas y de trabajadores relacionadas con empleo y contratación.

El 85% de la población empleada en la región Norte de Portugal son trabajadores por cuenta ajena, el 10% autónomos y el 5% autónomos empleadores. En Galicia, el 82% de la población ocupada son asalariados (casi al 50% hombres y mujeres), el 12 % empresarios sin asalariados y el 6% empresarios con asalariados.