Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025 en Galicia: fechas confirmadas de Abanca, BBVA y otros bancos

En el mes de octubre, el número de personas desempleadas en Galicia ha subido en los registros del SEPE. En concreto, se han destruido 301 puestos de trabajo, lo que eleva la cifra a 113.386 desempleados en la comunidad gallega.

Cada mes, son muchos los gallegos que se preguntan cuándo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realizará el pago de la prestación contributiva (más conocida como "el paro") y de los subsidios por desempleo.

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025 en Galicia

La prestación por desempleo protege a quienes pierden su empleo de forma temporal o definitiva o vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un 10 y un 70%.

El SEPE se encarga de tramitar esta ayuda, que generalmente se paga entre los días 10 y 15 de cada mes. No obstante, desde la pandemia de la Covid-19, algunos bancos han comenzado a adelantar el abono de esta prestación.

La fecha concreta puede variar ligeramente según la entidad, los festivos locales o los fines de semana. En noviembre de 2025, el pago corresponde a la presentación generada en octubre, ya que se realiza a mes vencido.

Algunas entidades bancarias, como Openbank y Banco Santander, adelantaron el abono al martes 4 de noviembre, mientras que CaixaBank, Abanca, ING, Ibercaja, Banco Sabadell y Unicaja lo realizarán a partir del lunes 10 de noviembre.

A continuación, te detallamos las fechas previstas para el ingreso de las prestaciones por desempleo correspondientes a noviembre:

A partir del 4 de noviembre: Openbank y Banco Santander

Openbank y Banco Santander A partir del 6 de noviembre: Banco Mediolanum

Banco Mediolanum A partir del 10 de noviembre: Cajamar, CaixaBank, ImaginBank, Unicaja, BBVA, Evo Banco, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Siete, N26, Caja de Ingenieros, Cajas Rurales

¿Cuánto voy a cobrar de paro y de subsidio?

En el caso de la prestación contributiva por desempleo, se establece que durante los 180 primeros días, se cobrará el 70% de la base reguladora, y a partir del día 181, el 60% de dicha, tal y como establece la normativa.

Los importes resultantes de este cálculo no pueden ser inferiores al tope mínimo ni superiores al tope máximo establecido en la Ley según el IPREM, y según se tengan o no hijos a cargo. En el caso de variación de porcentaje de la jornada se aplicará al promedio obtenido.

En cuanto a los subsidios, los primeros 180 días, se percibirá el 95% del IPREM y posteriormente, durante los siguientes 180 días, la cuantía descenderá al 90%. A partir del día 361, se recibirá el 80% del IPREM.

Cómo consultar el estado de la prestación

Las personas en situación de desempleo pueden consultar en la Sede Electrónica del SEPE el estado de la prestación, revisar el historial de pagos y gestionar cualquier incidencia administrativa. Para ello, es necesario identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.

Resulta especialmente recomendable revisar con regularidad la cuenta bancaria durante los primeros 15 días del mes, puesto que, si el ingreso no se efectúa en la fecha prevista, conviene contactar de inmediato con la entidad bancaria.