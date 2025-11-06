La Unión de Consumidores de Galicia premia a Gadis, Santos y Xenera en los Benfeito

Los premios Benfeito de Consumo, otorgados por la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) han reconocido este año a Gadis en Productos Alimenticios, Santos en Productos no alimenticios y Xenera en Servicios. Además, la Editorial Galaxia, por su trabajo estos 75 años, y Florentino, por la construcción de una marca con identidad propia, recibieron dos menciones especiales.

La gala se celebró este jueves en la Cidade da Cultura, donde la periodista Carmen Chao actuó como presentadora y en la que la actuación musical corrió a cargo de Tonhito de Poi, mientras que el profesor Gumersindo Feijoo expuso una reflexión sobre el ecoblanqueo.

Las ganadoras fueron elegidas tras una votación pública abierta por la UCGAL. En el caso de Gadis se valoró su construcción de confianza, su cuidado de producto y su involucración con el país. Por su parte, de Santos se valoró su capacidad para "vender criterio" junto a la ergonomía, precisión y "belleza discreta", mientras que de Xenera se puso en valor su capacidad de "transformar la energía en confianza".

Con carácter bianual, los premios Benfeito distinguen la excelencia, innovación y compromiso con las personas consumidoras de empresas asentadas en Galicia. En la primera edición, celebrada en el 2023, se reconoció a Estrella Galicia, Naviera Mar de Ons y Droguerías Arenal con menciones especiales al Mercado de Abastos de Santiago y a Bodegas Algueira.

A la gala acudieron autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; los conselleiros José González y Marta Villaverde; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, y el presidente del CES Galicia, Manuel Pérez.