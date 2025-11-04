Mapfre busca trabajadores en A Coruña: no piden experiencia y garantizan un "futuro estable"

La búsqueda de empleo puede ser un proceso difícil debido a la alta competencia. El mercado laboral es cada vez más competitivo, lo que puede generar estrés y ansiedad, especialmente a los más jóvenes.

Para afrontarlo, es importante optimizar el currículum vitae (CV), mantener una actitud positiva y organizada, y, por supuesto, ser proactivo. En este sentido, portales como InfoJobs o los sitios de empleo de diversas empresas pueden resultar de gran ayuda.

Mapfre busca trabajadores en A Coruña

Mapfre, una de las principales compañías aseguradoras del país, empieza noviembre con nuevas vacantes activas en A Coruña a través de su bolsa de empleo. La empresa busca incorporar personal para su sede en la ciudad.

En concreto, Mapfre busca dos perfiles diferentes para A Coruña: especialista financiero y asegurador y administrativo. Para el primer puesto no se requiere experiencia, solo contar con el título de ESO, mientras que para el segundo se solicita una titulación relacionada.

Para el puesto de especialista financiero y asegurador, Mapfre busca personas con actitud dinámica, buenas habilidades sociales, carácter emprendedor y vocación empresarial. La empresa ofrece formación inicial obligatoria, que cumple con los requisitos legales y proporciona la correspondiente acreditación.

Asimismo, garantiza un "futuro estable" en un sector en continuo crecimiento con posibilidad de dirigir una Oficina Delegada Mapfre, y un plan continuo orientado a la adquisición de los conocimientos y técnicas necesarias para el desempeño en el sector asegurador.

Sobre el tipo de contrato y el salario, no se facilita información oficial. Sin embargo, según Glassdoor, el sueldo puede variar considerablemente según el puesto, la experiencia y otros factores, con rangos que van desde los 23.400 hasta los 61.900 euros anuales.

Por otro lado, la vacante de administrativo es temporal, y sus funciones principales consisten en desarrollar y supervisar gestiones administrativas con proveedores médicos. Por ello, es requisito obligatorio tener experiencia en un puesto similar y conocimiento con nivel medio-alto en herramientas informáticas.

Durante la jornada laboral, de 07:00 a 16:00 horas (con flexibilidad de entrada), la persona seleccionada deberá:

Realizar altas, bajas y modificaciones de los proveedores sanitarios del Cuadro Médico en PSS, así como el mantenimiento del cuadro médico en el mismo sistema

Gestionar documentación, quejas e incidencias

Atender la recepción y envío de comunicaciones de proveedores médicos

Contactar con centros y profesionales sanitarios para la resolución de problemas administrativos

Las personas interesadas pueden enviar sus respectivas candidaturas a través del portal de empleo de Mapfre.