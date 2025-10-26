Francisco Barea: "Los puertos de Ferrol y A Coruña seremos importantísimos para la eólica marina"

Cada respuesta de Francisco Barea (Ferrol, 1972) contiene una precisa contextualización del asunto sobre el que se le pregunta. Eso le permite explicar el antes, detenerse en el ahora y prever el después. En el presente y el futuro prevalece la cautela, con una carga de esperanza que proviene de proyectos avanzados como la conexión ferroviaria de los muelles interiores y exteriores.

Las perspectivas acerca de los proyectos energéticos en el sector de la eólica marina, la evolución de los tráficos y el proceso de apertura del puerto a la ciudad circulan por el repaso que Barea hace a su gestión de cuatro años al frente de la Autoridad Portuaria de Ferrol.

En A Coruña, el puerto y la ciudad se quieren integrar a través del proyecto Coruña Marítima. ¿Cómo se produce ese acercamiento en Ferrol?

Tradicionalmente, los puertos grandes del Estado hemos sido opacos, cerrados respecto al contorno que tenemos, que es la ciudad. Estas crecen y constriñen más el puerto, y este libera espacios que da a la ciudad. A Coruña y Ferrol tenemos la ventaja de tener un puerto exterior que nos libera del constreñimiento que sí tiene Vigo.

La apertura a la ciudad la tienen que hacer todos los puertos porque existe una delimitación física y psicológica tradicional por la que siempre la ciudad y el puerto han estado de espaldas uno al otro. No es así. En Ferrol nos quedan dos proyectos para culminar el proceso por el que queremos que la ciudad no se acabe en la valla del puerto.

¿Se refiere a la iniciativa Abrir Ferrol ao Mar?

Es un proyecto del Concello que abarca toda la ciudad y afecta a terrenos del puerto donde ya nos hemos gastado 4,6 millones de euros, de los que 3,8 provienen de la Xunta. Cedimos 7.000 metros cuadrados de la parte comercial donde hemos humanizado la zona y ganado amplitud y movilidad para la gente con sendas peatonales y dos grandes aparcamientos.

Panorámica del viaducto de la conexión ferroviaria entre el puerto interior y el puerto exterior de Ferrol.

¿Qué proyectos faltan?

Si no hay novedad, empezarán este mes. Nos queda abrir un frente donde están todos los locales de hostelería que hay que modificar para dar continuidad a lo que ya hemos hecho; y un muelle pegado a la muralla del arsenal militar que vamos a acondicionar eliminando los aparcamientos y con más capacidad de esparcimiento para la gente.

Un proyecto interesante que tienen en marcha es el de contar con una adecuada terminal de cruceros. ¿Con qué previsiones?

Está en proceso de adjudicación. Este proyecto surge porque rozamos los 20 cruceros anuales y cada año no sabemos los que van a venir y subcontratamos el trabajo que hace falta cada vez que atracan. No aspiramos a conseguir el tráfico que tienen A Coruña y Vigo, pero deberíamos estar alrededor de los 50 cruceros, que supondrá meter en la ciudad a 70.000 o 80.000 personas.

Los cruceros no generan un reembolso importante en la actividad del puerto, pero son uno de los mayores provechos que puede sacar la ciudad del puerto. Haremos la terminal por fases: un terminalista para traer cruceros y edificación de una pequeña terminal en la zona donde ahora suelen atracar.

Hace un año, tras la pérdida de los tráficos de carbón, se refería a 2025 como un año de transición. ¿Qué sensación le dejan los tráficos registrados este año hasta ahora?

Desde 2023 sabemos que va a haber un agujero muy grande en el puerto, por la desaparición total del carbón y por el mal estado de Alcoa. Hoy tenemos 5,5 millones de toneladas de carbón que no entran y entre 2,5 y 3 millones de Alcoa. Eso significa que nos pueden faltar entre 8 y 8,5 millones al año. Si sumamos esas toneladas a lo que tenemos actualmente y a lo que tendremos al cierre del año, que será casi igual que el pasado, estaríamos en cifras de un año normal, aproximadamente como A Coruña.

Hoy estamos en un 0,90% de diferencia respecto al año pasado. La previsión es que a final de año estemos por encima, pero me preocupa poco. El objetivo no es buscar los 12 millones de toneladas otra vez, sino buscar que lo que el puerto mueva genere más valor a nosotros y a todo el tejido empresarial del entorno.

Proceso de construcción de la conexión ferroviaria entre los muelles del puerto de Ferrol.

¿Qué esperanza tiene puesta en el tráfico de graneles líquidos?

Va a ser uno de los pies más importantes del puerto. Estamos haciendo una gran inversión con dos grandes terminales que están en obras y acaban en 2026 y nos permitirán un gran movimiento de hidrocarburos. Si sumamos el buen estado de Reganosa y en plena recuperación de Forestal del Atlántico, el de líquidos podría ser el segundo mayor movimiento que va a tener el puerto.

¿Qué le queda a la conexión ferroviaria entre el puerto interior y el puerto exterior para ser una realidad?

Es una obra muy complicada y ha tenido muchos problemas de ejecución. La relanzamos en el 21 y el 22 pero acumula casi cinco años de retraso. La terminaremos a principios de 2026, ese es el mayor logro. El viaducto de agua está conectado en los dos lados de tierra, el viaducto de tierra lo estamos acabando y en el túnel estamos terminando la placa de vías.

Tras la obra física falta la puesta en servicio por parte de nosotros y de Adif. Eso llevará un trámite de tiempo y creo que hasta el segundo semestre no tendremos la posibilidad de que exista tráfico de trenes en el puerto. Es una fecha óptima después de todo lo que ha pasado.

¿Toda la infraestructura ferroviaria necesaria avanza al mismo ritmo?

Hemos hecho una inversión importante en la red ferroviaria interna, con una obra ejecutada hace un año, la playa de vías del puerto exterior. Está en marcha la renovación de vías interiores del puerto interior. Y hay que ejecutar la salida del puerto a la estación del tren de Ferrol.

Esta son 2,5 kilómetros y en la zona del puerto hemos invertido 4 millones en unos 750 metros; el resto es zona de Adif, casi todo en túnel, unos 20 millones, una obra que ya se adjudicó pero no ha empezado. He pedido al subdelegado del Gobierno que presione para agilizar el inicio de esta obra, que tiene un plazo de 20 meses y 13 meses de corte de vía que cortará el tráfico de trenes.

Descarga de monopiles de eólica marina en el puerto ferrolano en mayo pasado.

En un encuentro sectorial entre empresas celebrado en 2024 se proclamó que A Coruña y Ferrol pueden ser actores tractores a largo plazo en proyectos de energías renovables. ¿Cómo es ese verdadero potencial de Ferrol?

Nos vamos a centrar en la energía eólica marina. Hay muchos puertos que se postulan para esto y A Coruña y Ferrol van a ser importantísimos en ello por sus puertos exteriores. El único que hace eólica fija y que ha hecho eólica flotante marina es Ferrol. La fija la hace Navantia, que es una concesionaria y hemos usado el puerto para descargas de monopiles que van al extranjero. En el puerto exterior se hizo una parte del primer parque experimental de Viana do Castelo.

Estamos preparados para la eólica marina por las dimensiones de nuestro puerto exterior y porque tenemos dos empresas dedicadas a ello con instalaciones para fabricar componentes de eólica. Lo digo porque se crea mucha burbuja respecto a la eólica marina, un sector donde se dice que hay muchas empresas que "van a venir a...", sin certidumbre de que haya inversión para el desarrollo de proyectos privados.

Hemos conocido unos cuantos proyectos, pero ¿cuántos van a salir adelante?

Tenemos el hándicap de que para los parques eólicos marinos que queremos montar no tenemos evacuación de la red eléctrica. En la planificación de esa red con evacuaciones a subestaciones en tierra, que le corresponde a Red Eléctrica, como muy pronto no llegamos a 2030.

Por ello, en el tema de la eólica hay que tener los pies en el suelo. Nosotros lo estamos, pero se ha creado una burbuja muy grande que se ha ido pinchando y lo que se ha dicho sobre eólica flotante ahora está completamente parado.

¿Desaparecerán estos proyectos?

La eólica va a llegar, pero tiene que cumplir una serie de trámites largos que es donde está el problema: si la evacuación de red eléctrica se soluciona hoy tardará cuatro o cinco años en acabar, luego está la subasta, la construcción y luego hay desarrollos tecnológicos para los que faltan pinceladas técnicas para su viabilidad. Y eso solo se gana con inversión en ingeniería, que no va a haber si no hay certidumbre de que los parques tienen una fecha. Este problema lo tenemos todos los puertos nacionales.

Francisco Barea en un momento de la entrevista con 'Quincemil' Enrique Romanos Tardío

En una etapa de cuatro años al frente del puerto de Ferrol, ¿qué satisfacciones le deja su gestión?

De los objetivos que afronté el más satisfactorio es el tren: conseguir que Ferrol no perdiese esa obra. Quizá es por el que llego a ser presidente. Abrir el puerto a la ciudad era otro reto, pero por el que deben estar satisfechos los ferrolanos. Debemos solucionar el volumen de tráficos y creo que hemos ido solucionándolo. Yo no anuncio las cosas antes de tiempo. La credibilidad se gana cuando cumples. De nada vale vender que hay 15 empresas interesadas en venir al puerto; hay que vender la realidad de que tal empresa ha pedido una concesión para hacer tal actividad.

¿Qué más espera para 2026?

Habrá hitos importantes. Se acaban el tren y las terminales de líquidos. Será un momento de empezar a crecer porque en el 27, que será más importante, estará todo en marcha, como la terminales con tren. Será también un año clave para Alcoa, de quien dependemos para poder tener tranquilidad y no estar condicionados por tráficos cautivos que, cuando fallan, hacen caer al puerto.