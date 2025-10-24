El paro baja en 3.500 personas en Galicia, donde se crearon 14.000 empleos en el tercer trimestre

Una mujer al lado de una oficina del SEPE. Foto de archivo. Marta Fernández Jara - Europa Press

El paro bajó en 3.500 personas en Galicia durante el tercer trimestre de 2025. La comunidad gallega tiene 102.600 desempleados, un 3,3% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

La tasa de paro se sitúa en el 8% en el tercer trimestre, por debajo del 10,45% de la media española. En la comparativa interanual, los desempleados se reducen en unos 10.000 (-8,8%), ya que los parados alcanzaban los 112.500 hace un año.

El desempleo femenino, por otro lado, se situó en 57.400 mujeres, lo que supone un 14,3% más que el anterior trimestre, por encima de los 45.200 hombres, que bajan un 19,1%. La tasa de paro es del 8,99% en mujeres y del 7% en hombres.

Los puestos de trabajo creados fueron 14.000 respecto al anterior trimestre, con un total de 1.179.500 ocupados. El número de activos creció en 10.600 personas, con un total de 1.282.000.

El paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año en España, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según el INE.

El paro juvenil baja al 20,88% en Galicia (era un 23,99% el anterior trimestre). Es casi cinco puntos inferior al 25,42% que se anota la media española. En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Galicia aumentó en 100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 17,58%.