El PP celebra la partida de presupuestos de la Xunta para A Coruña, "insuficientes" para el BNG

El Partido Popular de A Coruña celebró este martes que los presupuestos presentados el pasado viernes por la Xunta incluyan 710 millones de euros para la ciudad. Según su portavoz, Miguel Lorenzo, esto supone un incremento del 6,8% respecto al presupuesto anterior, más del triple del aumento previsto en los presupuestos autonómicos.

"Los coruñeses pagarán menos impuestos y tendrán más inversiones", indicó Lorenzo, quien añadió que, en su opinión, esto contrasta con la política del gobierno del Estado, que sube impuestos y retrasa anuncios por falta de presupuestos, y con la del gobierno municipal de la alcaldesa Inés Rey, que también incrementa impuestos y no invierte en los barrios.

Lorenzo señala que el Gobierno gallego mantiene la congelación de impuestos y aplicará cinco nuevas rebajas fiscales, sumando ya 120 medidas de reducción de impuestos en los últimos años. Se destinan 65 millones de euros a sanidad y vivienda, que se elevan a 470 millones incluyendo la inversión plurianual en el Nuevo Chuac, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los coruñeses.

En materia de bienestar social, la Xunta asigna 25,4 millones a dependencia, un 41 % más que el año anterior, dentro de un plan de choque para reducir listas de espera; 7,8 millones para residencias de mayores, garantizando calidad en la atención; 7 millones para la gratuidad de escuelas infantiles, beneficiando a 3.375 menores; y 2,7 millones al transporte público, con tarifas gratuitas para mayores de 65 años y jóvenes con la tarjeta Xente Nova, beneficiando a 24.000 usuarios. Lorenzo subrayó que estas medidas reflejan un compromiso real con quienes más lo necesitan.

Por último, Lorenzo indicó que para fomentar el empleo y la innovación, se destinan 38,5 millones a autónomos, comercio y formación, y 10 millones a I+D+i, con el objetivo de generar empleo de calidad y retener talento en la ciudad. Además, el Consorcio de la Música recibirá 3,6 millones, un incremento del 10 % respecto a 2025, sumando un 20 % de aumento en dos años. Según el PP, estos presupuestos representan una apuesta clara de la Xunta por inversiones que benefician directamente a los coruñeses, frente a "anuncios vacíos" del Estado y del gobierno local.

El BNG considera "insuficientes" los presupuestos destinados a A Coruña

Por su parte, la concejala del BNG, Avia Veira, calificó esta mañana de "insuficientes" los presupuestos de la Xunta destinados a A Coruña, al considerar que no refuerzan de manera real los servicios públicos. Según la edil, la ciudad sigue sin ver mejoras significativas en sanidad, educación, atención a personas mayores o a la infancia, y tampoco se aprecian iniciativas innovadoras para atender sus necesidades.

Durante su declaración a medios, la concejala también criticó la política de vivienda, señalando que los 15 millones destinados no llegan para compensar años de abandono en este ámbito y que la propuesta anunciada por la Xunta de la compra pública de bajos para vivienda le parece "indignante" y que no resolverán el problema de manera efectiva.