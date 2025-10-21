Alsa busca conductores en A Coruña: jornada completa, 1.700 euros al mes y 3 pagas extras

Encontrar trabajo puede ser difícil. Hay mucha demanda y poca oferta. Sin embargo, portales como LinkedIn, Indeed o InfoJobs facilitan la búsqueda, permitiendo conectar directamente con empresas y reclutadores.

Además, cada vez más empresas cuentan con portales de empleo propios para facilitar la comunicación y agilizar el proceso de selección. En este contexto, Alsa ofrece una oportunidad muy interesante para personas con experiencia en conducción.

Alsa busca personal en A Coruña

Alsa ha lanzado una nueva vacante a través de su portal de empleo. La empresa necesita incorporar al equipo a nuevos conductores de autobús en A Coruña, con carácter temporal (cobertura de baja) y jornada completa.

En concreto, el puesto consiste en realizar líneas interurbanas en A Coruña, garantizando una conducción segura y eficiente. Según la oferta, se trata de una jornada completa con turnos rotativos (mañana o tarde).

En cuanto al salario, oscila entre 1.600 y 1.700 euros brutos al mes, con tres pagas extra y variables. Además, los turnos se organizan de forma que ofrecen diez días de descanso al mes.

Las personas seleccionadas contarán con un plan de formación inicial y continua, incluyendo formación en vehículos 100% eléctricos, conducción defensiva y conducción eficiente. Además, tendrán la posibilidad de crecer dentro de la empresa y adherirse al programa de retribución flexible.

En el texto, también se detalla que los trabajadores de Alsa y familiares podrán disfrutar de grandes ventajas en viajes en autobús e importantes descuentos en múltiples establecimientos gracias a la tarjeta Alsa Plus.

Para acceder a este puesto de trabajo, los requisitos que solicita Alsa son: estar en posesión del permiso D (autobús), CAP de viajeros y tarjeta de tacógrafo; al menos 10 puntos en el carnet de conducir, tener experiencia en conducción de autobuses o camiones, y residir en A Coruña o alrededores.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la oferta de empleo publicada en el portal de empleo de Alsa. Para ello, se necesita primero crear una cuenta y después rellenar la solicitud con los datos solicitados por la empresa contratante.