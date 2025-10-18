Un abogado gallego, sobre la subida de las cuotas de autónomos: "Si ingresas 670 euros o menos, tendrás que pagar 217"

Los trabajadores autónomos son un pilar fundamental del tejido empresarial español. No solo representan un motor clave en la generación de empleo, sino que también fomentan la iniciativa emprendedora y la diversificación económica.

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez da un nuevo golpe a los autónomos al plantear un aumento de sus cuotas en 2026. La propuesta incluye también, de manera concreta, las cuotas para 2027 y 2028 y apunta a cómo evolucionarán hasta 2031.

Seguridad Social propone elevar las cuotas de autónomos

Malas noticias para los trabajadores autónomos gallegos: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado su propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031.

"En el año 2026 subirán absolutamente todas las cuotas de autónomos si sale adelante la propuesta que ha hecho el Ministerio de la Seguridad Social. Cada año va a peor", advierte Andrés Millán, el abogado gallego que triunfa en Instagram y TikTok.

En este sentido, el Ministerio ha propuesto elevar en 2026 las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos, dependiendo de sus rendimientos netos.

"Para los que ganan menos de 670 euros al mes, pasa de 200 euros a 217; en 2027 subiría a 237 euros, y en 2028 a 250. Ya se acerca a la mitad de lo que ganan", explica Andrés Millán en un vídeo publicado en redes sociales.

Para las rentas medias, la cuota de los autónomos aumentará de 294 a 330 euros para quienes ingresan entre 1.500 y 1.700 euros. En el caso de las rentas altas, la cuota pasará de 590 a 790 euros en 2026. A continuación, te mostramos la tabla completa:

Tramo de rendimientos netos 2025 2026 2027 670 o menos 200 euros 217 euros 235 euros 671-900 220 euros 235 euros 250 euros 901-1.166 260 euros 271 euros 282 euros 1.167-1.300 291 euros 302 euros 313 euros 1.301-1.500 294 euros 311 euros 329 euros 1.501-1.700 294 euros 322 euros 349 euros 1.701-1.850 350 euros 378 euros 407 euros 1.851-2.030 370 euros 403 euros 435 euros 2.031-2.330 390 euros 429 euros 467 euros 2.331-2.760 415 euros 465 euros 514 euros 2.761-3.190 440 euros 507 euros 575 euros 3.191-3.620 465 euros 550 euros 635 euros 3.621-3.620 490 euros 593 euros 696 euros 4.051-6.000 530 euros 648 euros 766 euros 6.001 o más 590 euros 796 euros 1.002 euros

Según datos de la Seguridad Social, recogidos por Europa Press, casi el 40% de los autónomos, unos 1,38 millones, se encuentran en los primeros tres tramos de la tabla de cotización (entre menos de 670 y los 1.166 euros al mes) y más del 15% de los autónomos, unas 570.000 personas, se encuentra en los tres tramos más altos de la tabla de cotización.

Esta propuesta busca que, "si sube el SMI", también aumente de forma gradual la base mínima de cotización, para que "nadie cotice por debajo de lo que realmente gana" y así "evitar que las prestaciones sean muy inferiores" a las de un trabajador por cuenta ajena.