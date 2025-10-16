Yolanda Díaz inaugurará en A Coruña la Asamblea de Técnicos de Hacienda el 23 de octubre

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, inaugurará la Asamblea de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que se celebrará el próximo 23 de octubre en el marco de su congreso bianual en A Coruña.

Según la organización, durante las jornadas previstas los técnicos de Hacienda abordarán los principales temas de actualidad financiera, tributaria y del gasto público, entre ellos el impacto de la quita de la deuda en Galicia, "una de las cinco comunidades que han anunciado acciones legales contra la futura ley orgánica con la que el Estado condonará parte de la deuda autonómica".

En el congreso, los representantes de Gestha, el colectivo más representativo dentro del Ministerio y de la Agencia Tributaria, analizarán y debatirán las próximas reformas tributarias en el marco de la fiscalidad internacional.

También se valorará el impacto de la prórroga presupuestaria del Estado en las últimas medidas fiscales y en el gasto público, especialmente en la partida de defensa, así como en las consecuencias en España ante la postura de Estados Unidos.

"El congreso de Gestha situará a la reforma fiscal como la gran asignatura pendiente del Ministerio de Hacienda", señala la organización que indica que el mismo contará con expertos en las distintas mesas redondas y conferencias.

"Así, las palancas fiscales que precisa la España del futuro se analizarán en la conferencia inaugural del próximo jueves, día 23, titulada 'Retos actuales y futuros del sistema fiscal español'", avanzan en relación a una ponencia a cargo del catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Santiago Lago.