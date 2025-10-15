Los precios repuntan en Galicia al nivel más alto en más de un año: esto es lo que encarece

El incremento interanual de precios en Galicia es ligeramente inferior al de España, de acuerdo con los datos de septiembre publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero la comunidad suma cuatro incrementos consecutivos, desde mayo, en la comparación con los meses del año pasado.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,9% en Galicia en septiembre en tasa interanual, cuatro décimas más que el mes anterior. Supone el nivel más alto en Galicia desde julio de 2024, cuando estaba en el 3,1%.

El aumento interanual de los precios en la comunidad gallega es una décima inferior al 3% de avance en el conjunto de España. En términos mensuales, la inflación en Galicia disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año (entre enero y septiembre) la subida es del 1,3%.

Los precios que más suben en Galicia de forma interanual son los de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+6,6%). Le siguen restaurantes y hoteles (4,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%).

Todos los indicadores van al alza: otros bienes y servicios (3,2%); alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%); enseñanza (2,3%); transporte (2,2%); sanidad (2,1%); vestido y calzado (1,3%); ocio y cultura (1%); comunicaciones (0,8%) y muebles y artículos del hogar (0,2%).

En la comparativa intermensual, lo que más sube es enseñanza (1,3%) y calzado y vestido (1,2%), lo que contrasta con la caída en ocio y cultura (-3,2%) y hoteles y restaurantes (-0,8%). En lo que va de año, el mayor repunte lo registran hoteles y restaurantes (5,5%), frente al retroceso acusado en calzado y vestido (-11,6%).

Datos nacionales

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó tres décimas su tasa interanual en septiembre en España, hasta el 3%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero y una décima por encima de lo avanzado por el INE a finales del mes pasado, que había previsto una tasa del 2,9%.

La subida del IPC interanual en el noveno mes del año supone retomar los ascensos después de la estabilidad que mostró la inflación en agosto respecto a julio (2,7% en ambos meses).

"Esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Café y aceite de oliva, los extremos en la alimentación

En el último año lo que más subió de precio fue la recogida de basuras (+30,3%) y el transporte combinado de pasajeros (+26,7%), seguido de joyería y bisutería (+23,3%), el café (+19,9%), otros aceites (+18,2%) y los huevos (+17,9%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido el aceite de oliva (-43%), el azúcar (-17,4%), los equipos audiovisuales (-6,8%), los equipos de telefonía móvil (-6,6%), los ordenadores personales (-6,5%) y las patatas (-4,5%).

Pese al abaratamiento, desde enero de 2021, el aceite de oliva todavía acumula un incremento en su precio del 49,6%.

En los nueve primeros meses del año, el IPC acumula un repunte del 1,7%. Siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda es responsable de otro medio punto.