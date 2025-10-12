Laura, enfermera gallega en Edimburgo: "Desde que llegué tengo contrato indefinido con horarios fijos"

Son muchos los gallegos que se han visto obligados a dejar su casa para probar suerte en otro lugar. Sea por la inestabilidad laboral que atraviesan los jóvenes, por las malas condiciones o por los bajos salarios, lo cierto es que España vive un grave problema de fuga de jóvenes talentos a otros países.

Jóvenes bien preparados, con buenos currículum y en quienes se ha invertido significativamente en su formación, se enfrentan a la falta de empleos dignos, lo que les lleva a tomar la decisión de marcharse. Un ejemplo de ello es Laura, (A Coruña, 1995), joven coruñesa natural del barrio de O Castrillón, que decidió irse a Edimburgo, donde ya lleva 7 años como enfermera.

"En Edimburgo sabía que iba a tener opciones de trabajo"

Cada vez más jóvenes cualificados deciden dejar España en busca de mejores oportunidades laborales, y el ámbito sanitario no es una excepción. Una enfermera gallega, que cursó sus estudios universitarios en A Coruña, lleva siete años trabajando en Edimburgo, donde asegura que, para ella, "la mayor ventaja es la estabilidad laboral".

"El motivo principal por el que me fui a vivir fuera fue el poder tener la experiencia de irme a vivir al extranjero, como enfermera sabía que iba a tener opciones de trabajo y con unas condiciones laborales buenas", explica Laura. Además, señala que "encontrar trabajo fue bastante fácil".

Uno de los factores más determinantes que han hecho que lleve casi una década fuera de Galicia ha sido la mejoría en la calidad del trabajo. "Desde que he empezado a trabajar aquí he tenido un contrato indefinido con horarios fijos, en el servicio que yo escogí, con vacaciones pagadas, etc".

Para ella, esto ha sido clave en su desarrollo profesional: "Tener unas condiciones laborales estables ayuda mucho a crecer profesionalmente, te da tiempo a seguir formándote y aquí sí hay la oportunidad", dice contundente.

Este contraste con el sistema español es evidente desde el proceso de acceso al trabajo. "Aquí no funciona con oposiciones sino con entrevistas y contrataciones".

Sin embargo, no duda en reconocer la mayor calidad de la sanidad española: "Como usuaria diría que para nada tiene la calidad de servicio que tenemos en España. La calidad y la formación de los trabajadores de salud en España y en Galicia es superior a la de aquí".

Sin duda, este es otro de los graves problemas. Tanto Galicia como el resto de España cuenta con una formación sanitaria de gran calidad. Invertir recursos públicos en formar a profesionales muy cualificados para luego empujarlos a emigrar por la falta de empleo digno y estable, carece de todo sentido.

Así, otros sistemas sanitarios se benefician de un talento que España no ha sabido retener, lo que supone una pérdida tanto económica como humana, además de, en este caso, mayor falta de personal sanitario.

"La morriña es la morriña"

Pese a su buena situación, Laura tiene claro que quiere volver a casa: "Mi familia y amigos me echan un poco en cara que llevo diciendo esto mucho tiempo y el momento nunca llega", bromea. Y añade: "Pero cada vez está más cerca. La morriña es la morriña".

Aun así, no tiene claro si podrá adaptarse al sistema sanitario español, sobre todo "al sistema administrativo", por lo que no cierra puertas a otras posibilidades laborales.

Su experiencia en Edimburgo ha sido muy positiva durante estos años, por lo que no duda en recomendarlo. "Cualquier experiencia fuera de nuestro país es buena, sobre todo para aprender a valorar lo que tenemos en casa. Creo que he crecido tanto laboral como profesionalmente y he tenido el espacio para poder hacerlo", finaliza.