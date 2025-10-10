La patronal de Galicia, crítica con el permiso de 10 días por fallecimiento: "Una ocurrencia más"

La patronal gallega ha recibido con rechazo el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días, en lugar de los dos actuales. "Una ocurrencia más", lo ha calificado este viernes el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites.

Las palabras del máximo representante de los empresarios gallegos, pronunciadas a preguntas de los periodistas tras una reunión con el conselleiro de Facenda para abordar los presupuestos de la Xunta del próximo año, coinciden con las expresadas un día antes por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

"Una ocurrencia nueva", dijo Garamendi sobre la ampliación del permiso por fallecimiento y también del nuevo permiso por cuidados paliativos anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra. De forma irónica, el presidente de la CEOE solicitó "un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo".

Vieites ha criticado "eso de lanzar a la sociedad en general los anuncios y después sacar reales decretos leyes". "Yo creo que no es el mecanismo más adecuado", dijo el presidente de la patronal de Galicia tras aludir a la negociación de convenios.

"Nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo, un amigo... Nadie puede hacerlo bien" Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

El PP ha sido también crítico con la medida anunciada por Díaz. "¿Lo ha hablado con los empresarios y con los sindicatos, les ha dejado trabajar a ellos, les ha llamado, lo ha puesto encima de la mesa?", ha cuestionado el popular el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras popular, Juan Bravo, que calificó el permiso por fallecimiento propuesto de "tomadura de pelo" y "cortina de humo" para tapar "problemas del Gobierno".

La vicepresidenta segunda anunció que el Ministerio de Trabajo presentará "en estos días" una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos también de familiares.

