Éxito de la VI Feira de Emprego de ERLAC en A Coruña, con más de 800 participantes

La VI edición de la Feira de Emprego de ERLAC en A Coruña se ha celebrado este jueves por la mañana con más de 800 personas. La Cidade das TIC acogió por primera vez este encuentro organizado por la Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña y la Xunta de Galicia con la colaboración del Concello da Coruña.

Un total de 35 empresas y organizaciones colocaron stands para informar sobre sus ofertas de empleo abiertas, alrededor de un centenar, y recoger candidaturas. Durante toda la mañana, el Centro de Servizos Avanzados recibió la visita de cientos de personas, especialmente jóvenes que buscaban sus primeras oportunidades laborales.

El objetivo de la ERLAC con este tipo de ferias es, precisamente, favorecer la empleabilidad juvenil, poniendo en contacto las necesidades de las empresas y la disponibilidad de las candidaturas. Todos los talleres para la mejora de habilidades, elaboración de CV e impulso de marca personal estuvieron repletos de participantes.

Las empresas destacaron la gran afluencia de participantes y la variedad de sus perfiles, así como el incremento de las candidaturas en el ámbito de las nuevas tecnologías. Varias compañías, además, dejaron cerradas entrevistas con los candidatos que se ajustaron a lo que buscaban, y algunos estudiantes empezarán mañana las prácticas.

Y es que entre los inscritos había alumnado de los institutos Fernando Wirtz y Paseo das Pontes, el CIFP Universidad Laboral de Culleredo, el Colexio Internacional de Eirís, el Hogar de Santa Margarita y los centros de FP Chíos y Afundación, así como numeroso alumnado de diversos grados universitarios.

"Se recogieron muchos currículum vitae de todo tipo, desde puestos básicos de atención al cliente o limpieza hasta personas tituladas en ingeniería que dejaron sus credenciales en la web de Acebron Group, pasando por estudiantes en prácticas, por ejemplo, de los ciclos de finanzas y gestión de Afundación, que buscaban dónde realizar esta etapa", explican desde la organización.

Entre las empresas participantes, algunas, como Grupo Eulen, destacaban "la importante afluencia de personas y la variedad de perfiles". Mucha presencia de las nuevas tecnologías entre las candidaturas que se presentaban, en papel pero sobre todo por envío digital, a las compañías presentes en el recinto. "En algunos casos, estoy seguro de que vamos a hacer match", decían desde el stand de la tecnológica Balidea.

La sorpresa de Budiño

El acto de apertura contó con la presencia de representantes de todas las administraciones. El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el subdirector xeral de Relacións Laborais de la Xunta de Galicia, Carlos Gómez; la edil de Emprego, Comercio e Mercados del Concello da Coruña, Diana Sobral Cabanas; la diputada provincial de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García; y la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade de la Universidade da Coruña, María José Lombardía, así como el director de ERLAC, Jesús Vázquez Forno.

Antes de las intervenciones institucionales, además, Xosé Manuel Budiño ofreció una actuación que disfrutaron los asistentes. Acompañado por el acordeonista Fran Barcia, el gaiteiro ofreció un arranque especial de esta exitosa VI edición de la Feira de Emprego de ERLAC.