Xunta y Gobierno negociarán desde octubre el traspaso de competencias de aeródromos y permisos de trabajo

Xunta y Gobierno central comenzarán en octubre las reuniones técnicas para avanzar en el traspaso de competencias de aeródromos y permisos de trabajo. Así lo han acordado este viernes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. El objetivo, añadieron, es celebrar una Comisión Bilateral y cerrar los traspasos.

El encuentro de este viernes también permitió analizar los trámites y plazos para el traspaso de las dos competencias, que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se abrió a negociar tras recibir en agosto una carta de Calvo.

Precisamente, el conselleiro de Presidencia señaló que el objetivo de pedir estas transferencias es trabajar en beneficio de la población gallega y en la mejora de la calidad de los servicios prestados. Así, Calvo agradeció la voluntad de colaboración del Gobierno, recordando que se produce la misma semana en la que recurrió al Tribunal Constitucional la repotenciación de parques eólicos en Galicia.

La Xunta señala en un comunicado que en el encuentro también se abordaron las demandas de Galicia respecto a los avisos meteorológicos, en el marco de la Ley del Clima que está en tramitación parlamentaria. Diego Calvo insistió en que no se trata de que la Aemet deje de prestar servicio en la comunidad gallega, sino en tener una mayor coordinación y colaboración. La reunión, además, permitió tratar las competencias de la AP-9

Gestión de aeródromos

La Xunta explica en un comunicado que busca asumir la gestión y la autorización de aeropuertos, aeródromos y helipuertos no declarados de interés general, así como aeródromos deportivos, para mejorar la eficiencia y adaptar la gestión a las necesidades territoriales, impulsando el desarrollo socioeconómico y la conectividad.

Galicia cuenta con 40 instalaciones de este tipo, usadas principalmente para servicios relacionados con la sanidad o la lucha contra los incendios. Es, indica el Gobierno gallego en un comunicado, una competencia que el Estatuto de Autonomía recoge como exclusiva de la comunidad, aunque en la práctica es el Estado quien la ejerce al disponer de los medios y servicios necesarios.

Permisos de trabajo

En el ámbito laboral, los asistentes a la reunión evaluaron el traspaso de las competencias ejecutivas para la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras en Galicia como una cuestión que permitiría agilicar la incorporación de trabajadores de terceros países al mercado laboral, "favoreciendo de forma planificada e integrada la atracción de talento".

La Xunta señala que se trata de la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena y propia y de los permisos para actividades laborales de temporada. También la gestión de contrataciones en origen y las relacionadas con los permisos derivados del arraigo sociolaboral y socioformativo, así como la tramitación de las autorizaciones relacionadas con estancias de larga duración para estudiar o hacer voluntariado.

La Xunta asegura que ha solicitado el traspaso de estas competencias al Ejecutivo central tras constatar que existen argumentos jurídicos sólidos para entender que estas funciones forman parte de la ejecución de la propia legislación en materia laboral, reconocida en el Estatuto de Autonomía. La interpretación, añade el Gobierno central, queda avalada por la "doctrina reiterada a este respecto por el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias".