La Xunta lanza la sexta edición de su programa de mentoría para potenciar a más de 200 autónomos

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración pone en marcha una nueva edición del programa de mentoría destinado a mejorar la competitividad de más de 200 personas trabajadoras por cuenta propia.

El Ejecutivo autonómico ha sacado a licitación esta iniciativa por más de 287.000 euros, en la que podrán participar autónomos con al menos 42 meses de actividad.

Los participantes recibirán acompañamiento durante un año, así como formación en áreas clave como tecnología, sostenibilidad, nuevos mercados, cooperativismo y TIC.

El objetivo es modernizar sus negocios, abrir nuevas oportunidades y ampliar su red de contactos profesionales.

Al mismo tiempo, se impulsa una red de personas mentoras con formación específica, actividades de cualificación y fomento de sinergias, procedentes de ámbitos como finanzas, fiscalidad, tecnología, marketing, comunicación, recursos humanos y asesoría legal.

Desde 2020, el programa ha apoyado a más de 1.000 autónomos, con una valoración positiva de más del 90 % de los participantes.

En las ediciones anteriores, un 22 % incrementó su cifra de negocio y un 10 % realizó contrataciones, reflejando la eficacia de la iniciativa.

Esta medida forma parte de la apuesta de la Xunta por impulsar el trabajo por cuenta propia, que cerró agosto de 2025 con alrededor de 212.600 autónomos, lo que sitúa a Galicia como la primera comunidad autónoma de España con mayor peso de este colectivo.

La iniciativa se complementa con ayudas unificadas para autónomos, dotadas de más de 40 millones de euros, y con la Estrategia Impulso Autónomo Horizonte 2027, que prevé una inversión de 360 millones para fomentar la creación y consolidación de negocios.