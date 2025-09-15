La Xunta de Galicia se suma a la petición de retirada de la regulación de la nueva PAC

Galicia se suma a la petición de retirada de la regulación de la nueva Política Agraria Común (PAC). Así lo ha anunciado la Xunta este lunes tras la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios celebrado en Madrid y en el que también han expresado esta demanda otras comunidades autónomas.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, critica que la nueva propuesta implica un recorte de fondos para Galicia y la integración de la PAC en un fondo común para los estados miembros que no blinda las políticas como hasta ahora. Todo ello son críticas que también realiza el sector agrario gallego y español, según la Xunta.

Para Gómez, la propuesta de la Comisión acaba con los pilares de la PAC actual, que cuenta con dos fondos diferenciados que permiten asegurar las rentas de los agricultores y fomentar el desarrollo rural. La Xunta considera que con la modificación las medidas agrarias competirán con otros sectores y políticas, aumentando las diferencias entre territorios.

En esta línea, el Gobierno gallego apuesta por apoyar nuevas políticas con un incremento del presupuesto de la Unión Europea sin recortar la financiación de políticas ya existentes. Gómez denuncia en este sentido que el recorte de fondos de hasta un 20% a la PAC supondrá un impacto negativo para Galicia del 25%, o lo que es lo mismo, la reducción de 80 millones de euros anuales.

La incertidumbre jurídica en este nuevo escenario o una posible subida de los precios de los alimentos son otras de las consecuencias que ha señalado la conselleira.

Asimismo, la titular de Medio Rural ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que trabaje en Bruselas para corregir la orientación inicial de la propuesta dentro de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2032.

La Xunta ejecuta un pago complementario de 2,4 millones de euros de la anterior campaña de la PAC

Paralelamente, la Xunta ha ejecutado un pago complementario de 2,4 millones de euros de la campaña de la PAC 2024, en base a uno de los acuerdos adoptados en el Consello de la Xunta.

De esta manera, según informa Europa Press, se cierra este ejercicio de la Política Agraria Común con un presupuesto de más de 216 millones de euros, que benefició a 22.500 agricultores y ganaderos gallegos.

Este pago adicional se debe al aumento del coeficiente definitivo de incremento de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS). Con este mecanismo, el remanente resultante hace que las aportaciones para la ABRS puedan incrementarse en un 5,14 por ciento. El pago se abonará a finales de semana.