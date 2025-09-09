El acceso ferroviario a Punta Langosteira avanza con nuevas expropiaciones en A Coruña y Arteixo

Interior de la excavación en un túnel para el tren al puerto exterior.

La Autoridad Portuaria de A Coruña continúa dando pasos para mejorar la conexión ferroviaria con el Puerto Exterior en Punta Langosteira.

Esta semana, la Delegación del Gobierno en Galicia aprobó ampliar algunas ocupaciones y expropiaciones de terrenos necesarias para que las obras sigan avanzando según lo previsto.

Los vecinos y empresas cuyos terrenos se ven afectados disponen ahora de 15 días hábiles para presentar sus alegaciones. Pueden hacerlo a través del Registro General de la Administración o por cualquiera de los medios establecidos en la normativa vigente.

Toda la documentación, incluidos los planos de las parcelas, está disponible tanto en la sede de la Autoridad Portuaria como en su página web.

Entre los terrenos afectados hay desde pequeñas parcelas rurales de propietarios particulares hasta solares de empresas como Repsol y Bruesa Inmobiliaria, e incluso algunos suelos del propio ayuntamiento de Arteixo.

El total de suelo expropiado es de más de 20.000 metros cuadrados.