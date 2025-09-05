El Puerto de A Coruña reforzará el vallado de los muelles para la celebración de eventos

La Autoridad Portuaria de A Coruña reforzará en los próximos meses el vallado de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) en los muelles de Calvo Sotelo y Batería para la celebración de eventos. Esta iniciativa forma parte de su plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras, en las que se enmarcan las obras en licitación en estos dos espacios y el Centenario.

Así, el puerto reforzará y asegurará todo el vallado en el entorno de los muelles de Calvo Sotelo y Batería. "Se trata de adecuar la infraestructura a los nuevos usos tras la apertura de estos espacios a la ciudadanía en general", indica la entidad en un comunicado.

Los muelles acogen diversas actividades como festivales, citas culturales y gastronómicas y eventos deportivos, por lo que las infraestructuras deben ser adaptadas. La inversión será de casi 340.000 euros repartidos en 2025 y 2026.

"El objetivo es también la adecuada conservación de los activos portuarios, para permitir mejoras operativas en su gestión, compatibilizar las actividades ciudadanas con las necesidades de explotación portuaria, prolongar su vida útil y adaptar sus características a las necesidades cambiantes de la actividad diaria del puerto", añade el comunicado.

Los cambios que ahora se contemplan son provisionales hasta que se materialice el proyecto Coruña Marítima, que supondrá la gran transformación de la ciudad en los próximos años.