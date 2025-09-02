Navantia busca trabajadores para el astillero de Ferrol: 66 vacantes para perfiles junior y senior

Navantia, empresa dedicada a la construcción naval civil y militar, busca nuevos profesionales para incorporarse en el astillero de Ferrol. La oferta de empleo está destinada tanto a perfiles junior como senior, y todo aquel que esté interesado tiene de plazo hasta el 16 de septiembre a las 12:00 horas.

Ayer, 1 de septiembre, Navantia publicó en su portal de empleo 66 nuevas vacantes destinadas al centro productivo de Ferrol. De esta forma, todos los ferrolanos y el resto de gallegos, con interés en trabajar en una de las empresas más relevantes de Galicia, tienen una oportunidad de conseguirlo.

Navantia busca 66 profesionales en Ferrol

La totalidad de las vacantes ofrecidas se dirigen tanto a perfiles junior como senior, en función de la experiencia, procedentes de familias de Formación Profesional (31) y de titulaciones superiores (35).

De las 31 vacantes ofertadas a perfiles técnicos procedentes de FP, 18 son para candidatos junior, mientras que 13 se reservan para perfiles senior, que deben acreditar, al menos, cuatro años de experiencia en el puesto al que optan.

Las 35 plazas restantes que exigen titulación universitaria también se distribuyen según el nivel de experiencia: 10 vacantes están abiertas a perfiles junior y 25 están destinadas a ingenieros/as y técnicos/as especialistas con experiencia.

El proceso de inscripción está disponible desde ayer, lunes 1 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre a las 12:00 horas del mediodía. Las personas interesadas deben registrarse a través del portal de empleo de Navantia, activar la cuenta y subir la documentación requerida.

Desde la empresa subrayan la importancia de este último paso, así como revisar todos los detalles de la convocatoria. El hecho de no presentar la documentación completa requerida supone ser descartado del proceso de selección.

Estas nuevas vacantes se enmarcan en el contexto de crecimiento que atraviesa el astillero de Ferrol, que en 2024 incorporará más de 250 personas. En lo que va de 2025, Navantia ha publicado cerca de un centenar de plazas para este centro, en línea con el aumento de actividad asociado al programa de las fragatas F110.