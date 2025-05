La Cámara de Comercio de A Coruña aumenta un 23% sus ingresos en el 2024

En el 2024, la Cámara de Comercio de A Coruña obtuvo ingresos de hasta 5,2 millones de euros, un 23% más que en el ejercicio anterior. Durante los meses del año pasado, la organización atendió a 1.519 empresas coruñesas y a unos 3.500 particulares, tal y como anunciaron el presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo, en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

Durante la presentación del balance del 2024, celebrada en la sede de la Cámara en la ciudad, Antonio Couceiro tildó los resultados de "magníficos", con unos servicios que permitieron atender a más de 5.000 personas físicas y jurídicas. A servicios ya instalados en la organización, el año pasado se sumaron otros como encuentros para personas mayores de 45 años en búsqueda de empleo o el mentoring internacional.

La formación continúa adquiriendo un peso importante en la Cámara que, precisamente, está trabajando en un nuevo centro de formación para la ciudad de A Coruña. El año pasado, la entidad superó las 11.000 horas de formación.

Por su parte, Manuel Galdo, quien se encargó de dar los detalles de las cuentas de la Cámara, también recalcó la importancia de una doble misión: ser útiles y ser sostenibles. En este sentido, el director general explicó que "intentamos conjugar la eficiencia y la eficacia. Si no somos sostenibles a largo plazo, no podemos subsistir y si solo somos rentables y no prestamos servicios, esto no tiene razón de ser".

Gastos e ingresos

En lo relativo a los gastos de la Cámara en el 2024, se redujo en un 13,19% el presupuesto previsto para el año a través de contención de gastos ordinarios de personal o la reducción de gastos de funcionamiento en suministros, servicios y viajes.

Así, los gastos totales interanuales aumentaron en 211.778 euros. Una cifra que, en relación con los ingresos, es cinco veces menor a estos. Los ingresos totales interanuales de la Cámara el año pasado se incrementaron en 995.000 euros. En total, los ingresos aumentaron un 22,67% superando el objetivo al 123% y alcanzando los 5,2 millones de euros. Desde el 2012, esta es la mayor cifra de ingresos de la Cámara.