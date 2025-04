Los trabajos que nadie quiere en A Coruña: estos son los puestos que necesitan personal en la provincia

La búsqueda de empleo puede llegar a ser un proceso agotador. Es una tarea que requiere de mucho tiempo, no es un camino fácil, pero no todo van a ser malas noticias. El mercado laboral está en constante evolución, lo que permite la aparición de nuevas oportunidades y perfiles profesionales que antes no existían.

En los sectores con sobreoferta puede ser realmente complicado encontrar trabajo. No obstante, a pesar del número de parados, hay empresas con serias dificultades para encontrar candidatos, ya sea por las condiciones laborales o por la falta de perfiles cualificados.

Los trabajos que nadie quiere en A Coruña

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha actualizado recientemente el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. En este listado aparecen las profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes.

En A Coruña, los empleos donde es más difícil encontrar mano de obra son los relacionados con el sector marítimo-naval. También se busca con urgencia profesionales para el sector deportivo y de la construcción-industrial, tal y como recoge este documento oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El segundo boletín del año publicado por el Servicio Público de Empleo dispone de un total de 27 puestos de trabajo en A Coruña con perfiles de lo más variados, desde mecánicos navales hasta pilotos de buques mercantes o auxiliares de buques de pasaje.

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura se elabora para cada provincia e islas, en el caso de las provincias insulares, además para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tiene carácter trimestral y su vigencia se extiende desde el primer hasta el último día laborable del trimestre natural siguiente al de su publicación, según informa el Servicio Público de Empleo.

A continuación te detallamos la lista completa de posiciones que no encuentran trabajadores en A Coruña: