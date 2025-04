Los ecologistas se suman al rechazo ciudadano a un parque eólico entre A Coruña y Lugo

Guitiriz (Lugo) no quiere que en sus tierras se construya el parque eólico de Satrebares. Hasta 3.235 alegaciones de particulares contra este proyecto se registraron hasta el mes pasado en el Ayuntamiento. Este lunes el rechazo ha ganado partidarios: la ONG SEO/BirdLife ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que no autorice el plan eólico de Satrebares, ubicado entre las provincias de Lugo y de A Coruña, por las "graves afecciones ambientales" que causaría, con daños a espacios protegidos y a especies en peligro de extinción.

El parque eólico de Satrebares, de 125 megavatios y con una inversión de 121 millones de euros, está promovido por la empresa Maracaibo Solar, que prevé la instalación de 24 aerogeneradores en el municipio lucense de Guitiriz y en los de Aranga, Curtis , Oza-Cesuras, Monfero y Abegondo, los cinco en A Coruña.

Su construcción incluye los viales de acceso y 34 kilómetros de líneas eléctricas que afectarían gravemente a la cubierta vegetal del entorno y especialmente a diversos Hábitats de Interés Comunitario (HIC) protegidos por las directivas europeas, "algunos de ellos declarados prioritarios como los brezales húmedos atlánticos de zonas templadas o los bosques aluviales de alisos y fresno norteño", señala la organización ecologista.

SEO/BirdLife lamente en un comunicado que el proyecto afectaría directamente a dos Reservas de la Biosfera: As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y Terras do Miño. "Además, al estar situada en una zona de alto valor natural de Galicia, se encontraría rodeada por diversos espacios protegidos de la Red Natura 2000, limitando al norte con la Zona Especial de Conservación (ZEC) de las Fragas do Eume, al oeste con la ZEC Parga-Ladra-Támoga y al este con la ZEC Betanzos-Mandeo", añade la ONG.

La ONG ecologista ha alertado del impacto que provocaría la infraestructura, aumentando el riesgo de mortalidad por la colisión con los aerogeneradores de al menos "94 especies de aves" que han sido detectadas en la zona.

Hace un mes la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, dejó clara la postura contraria de su ayuntamiento al proyecto. Tras defender que los planes eólicos deben "materializarse de un modo sostenible y respetando la legislación vigente y el espacio natural y social en el que se integra", sentenció que Satrebares "no cumple ninguna de estas condiciones".

Ante la desconfianza inicial de los vecinos, los promotores del parque señalan en su documentación pública que desde el momento en que las instalaciones tengan la autorización de explotación y generen energía, la empresa se compromete a destinar un 2,5% de su beneficio a medidas sociales en los ayuntamientos donde se instalará, como asistencia social, obras y lucha contra incendios.