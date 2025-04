La conselleira de Economía asegura que Galicia puede "reajustarse" al golpe comercial de EEUU

Este domingo, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha enviado un mensaje de tranquilidad ante la política arancelaria estadounidense, señalando que Galicia puede "reajustarse" ante el "golpe comercial" de Estados Unidos.

Así lo ha detallado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, donde ha explicado que Estados Unidos "no es una economía ni un mercado clave", con carácter general, para las empresas gallegas.

"Nuestro mercado exportador fundamental es la Unión Europea y actualmente Estados Unidos es el país número 11 en exportaciones", ha puntualizado.

El pasado año, en palabras de Lorenzana, la economía gallega cerró con 31.000 millones de exportaciones en total, de los cuales 800 millones, aproximadamente, es lo que supone la exportación de Estados Unidos. Lo que supone un "0,2% del PIB gallego".

Con todo, ha puntualizado que habrá sectores que se "van a ver más afectados" como es, ha ejemplificado, el caso del sector del vino que "está funcionando muy bien la exportación a ese país".

La conselleira ha remarcado que "hay que ver" cómo se reajustan las relaciones comerciales y ver las oportunidades que pueden surgir. "Ahora mismo somos una auténtica potencia exportadora, superamos al País Vasco en datos de 2024 y somos ya la quinta comunidad que más exporta en España", ha ensalzado.

Consultada sobre si habrá ayudas directas a los sectores más afectados, Lorenzana ha indicado que, primero, "están pendientes" de que sean convocados por el Gobierno para ver las ayudas y apoyos que anunció el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y ver "cómo se va a cuadrar respecto de los sectores que estén afectados en Galicia".

Lorenzana insta a salvar la fábrica de Sargadelos

En otro orden de asuntos, sobre el anuncio de cierre de la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo), Lorenzana ha indicado que la comunicación les cogió "un poco por sorpresa" y ha subrayado que "hay que conseguir por todos los medios" que una fábrica de "esa envergadura", tanto desde el punto de vista del empleo como del aporte a la cultura gallega, "se mantenga".

Preguntada sobre si la Xunta está dispuesta a favorecer la venta de Sargadelos, Lorenzana ha esgrimido que ese paso "siempre lo tienen abierto" cuando la gestión, la dirección o la propiedad de la empresa "en un determinado momento, no puede continuar o no quiere".

Acuerdo de Alcoa y el futuro de Altri

En cuanto al acuerdo que Alcoa firmó esta semana con Ignis, la conselleira ha apuntado que ella "no puede decir" que eso garantizará el futuro de la planta de San Cibrao, pero lo ha considerado un "paso importante".

"Este paso es una buena noticia. Ignis aporta una parte económica que es evidente en el acuerdo y creo que también una parte de solvencia técnica", ha explicado.

Consultada sobre la opinión del comité de empresa ante ese acuerdo, ha apuntado que "es natural" y comprensible que los empleados "estén cansados", pero "en este momento hay que intentar dar un voto de confianza a lo que está haciendo Alcoa".

Sobre el proyecto que la multinacional lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) la conselleira ha sido preguntada sobre qué tiene de Proyecto Industrial Estratégico la construcción de esta planta en Galicia.

En este sentido, ha apuntado que esa calificación "está tasada en la ley y se refiere a aportar un número de empleos, una inversión económica y que ejerza algún tipo de efecto dentro del sector que supone, en este caso, en el cierre de un ciclo productivo de fibras textiles".

"Eso es lo que da lugar, en un primer momento, a su declaración que no aprobación, porque el expediente no está aprobado y depende de la conexión eléctrica del Estado para poder aprobarse como proyecto industrial estratégico", ha aclarado, al tiempo que ha puntualizado que "se declara para el inicio de su tramitación".

El proyecto de Altri, ha defendido, "tiene un nombre y es una fábrica de fibras textiles". "Así está definido en el expediente administrativo que creo que es a donde tenemos que ir, no a cómo defina la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, un proyecto que no le gusta porque no le da rédito político", ha criticado.

Finalmente, consultada sobre los fondos a los que aspira Altri ha aclarado que ella "no lo sabe" ya que es un tema que "la compañía debe analizar". "Nosotros hicimos la tramitación que teníamos que hacer porque somos el órgano ambiental, el órgano competente. A partir de ahí, yo no puedo saber lo que va a hacer la empresa, ha sentenciado.