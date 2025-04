La economía gallega acelera su crecimiento pero con debilidades en productividad o fuga de cerebros

La economía gallega arrojó un "buen dato" de crecimiento en 2024, con incrementos del 2,9% en el tercer y cuarto trimestre del año, pero todavía presenta debilidades como los bajos salarios, el escaso aumento de la productividad y la fuga de cerebros.

Así lo ha explicado el coordinador del informe de coyuntura socioeconómica del Foro Económico de Galicia, Fernando González Laxe, quien ha señalado el momento como una "oportunidad" para subir sueldos.

Junto al economista y expresidente de la Xunta, el director de Foro Económico, Santiago Lago, también ha llamado a aprovechar el actual escenario para acometer reformas.

"La economía española y la gallega van muy bien, son una isla de crecimiento en Europa", ha destacado Lago, quien lamenta, con todo, el "muy bajo impulso reformista" y, entre otras cuestiones, la "incapacidad para tener presupuestos generales del Estado".

En un ambiente de "inercia" para la política económica, el director de Foro ha considerado "sorprendente que no tenga factura económica" el hecho de que la "fragmentación política no permita que se aprueben grandes medidas en el Congreso". En cualquier caso, ha avisado de que "no todo es positivo" y "hay elementos que pueden ir mejor", por ejemplo el mercado de la vivienda, donde "algo está fallando".

Por su parte, Laxe ha resaltado que "llama la atención la continuidad" del crecimiento del producto interior bruto (PIB) gallego y ha explicado que son consumo público e inversión privada los que tiran de esta evolución, junto a un sector exterior que "continúa contribuyendo".

En paralelo, ha valorado que hay "un freno al declive demográfico", debido no a la tasa de natalidad sino a la inmigración. Así, Galicia "no es un país de emigración, sino de inmigración", pero sí sufre "fuga de cerebros".

En este análisis, ha proseguido señalando el alza de la construcción y de la industria manufacturera, como el del sector primario, que crece tras tiempo de "reestructuración y ajuste". Comercio, transporte y hostelería también registran un resultado positivo, según ha apuntado.

Haciendo la comparativa con 2019, ha observado que suben el sector industrial, el comercio y las administraciones públicas, de forma que "poquito a poco se va cambiando la estructura productiva" de Galicia.

Con todo, ha lamentado que la productividad crece "muy poquito" y a la economía gallega "le cuesta mucho generar empleo". Las exportaciones aumentan basadas en dotación de recursos naturales, creatividad/logística, productividad y enclaves, si bien también por el coste salarial/laboral "bajo" de la comunidad en comparación con otros lugares.

Del lado del mercado laboral, el economista José Francisco Armesto ha indicado que 2024 fue un año "bueno", con "mejora de la calidad del empleo", pero el crecimiento fue "inferior" al ejercicio anterior, con una "ralentización" en la caída del paro.

Aranceles

Por último, preguntados por los aranceles, tras una breve mención en la exposición inicial, Fernando González Laxe ha puesto el foco sobre el sector del vino gallego, por lo que tiene de "imagen de marca de un territorio".

Por la "cotización alta" y la "buena cuota de mercado" que tiene en Estados Unidos, la "especie de guerra comercial" que "se avista" provoca "incertidumbre y temor" en este sector, lo que lleva a Foro Económico de Galicia a pensar en elaborar un informe sobre esta "sensibilidad".