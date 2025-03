Galicia se sitúa en el podio de autonomías con mayor absentismo laboral según Randstad

Galicia ha incrementado hasta tres décimas en el cuarto trimestre de 2024 su tasa de absentismo laboral, consolidándose en el podio de comunidades autónomas con promedios más elevados, según los datos hechos públicos en las últimas horas por Randstad.

En datos concretos, en Galicia se ha registrado una media de 27,5 horas no trabajadas y casi 10 horas no trabajadas por incapacidad temporal en los últimos tres meses del año pasado. Estos datos son casi cuatro jornadas y media laborales que los empleados no han realizado. La media nacional es de 25 horas no trabajadas y cerca de 8 horas por incapacidad temporal, por lo que la autonomía supera ligeramente los datos nacionales.

De esta forma, con un 7,8%, Galicia ocupa el tercer puesto en este ranking, superando por la mínima a Cantabria y tan solo siendo menor su tasa que la de País Vasco (8,8%) y Canarias (8,4%). Los niveles más bajos se dieron en Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%), Comunidad Valenciana (6,1%) y Andalucía (6,2%). El mayor incremento con respecto al último período se experimentó en La Rioja. Solo se ha reducido el absentismo extremeño.

La industria destaca por encima del resto

Por sectores, el industrial es el que concentra una tasa mayor de absentismo con un 7,2% de horas pactadas. Le siguen el sector servicios con un 6,2% y el de la construcción con un 5,6%. En el caso de absentismo por incapacidad temporal, el orden es el mismo con un 5,5% en el industrial, un 5,2 en servicios y un 4,7% en el ámbito de la construcción.

Las actividades con mayor absentismo son las de juegos de azar y apuestas, actividades postales y correos, servicios a edificios y jardinería, asistencia en establecimientos residenciales y fabricación de vehículos a motor. Por el contrario, presentan una tasa menor las relacionadas con empleo, jurídicas y contabilidad, inmobiliarias, I+D, y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.