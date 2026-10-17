Pepe Mansilla y su reto de correr en los 313 municipios gallegos: "Ojalá hubiese carreras en toda Galicia"

A golpe de zapatilla es la particular forma que tiene Pepe Mansilla de conocer Galicia. Desde finales de 2023, este corredor popular afincado en A Coruña recorre la comunidad con un objetivo tan sencillo de explicar como complicado de conseguir: participar en una prueba deportiva organizada en cada uno de los 313 municipios gallegos.

Su aventura comenzó casi por casualidad, después de varios años participando en carreras populares. Lo que inicialmente era una afición terminó convirtiéndose en un desafío personal que le ha llevado a recorrer cientos de kilómetros, descubrir pequeños municipios y participar en pruebas de todo tipo, desde carreras cortas hasta exigentes trails de montaña y largas caminatas nocturnas.

El pasado domingo alcanzó una cifra especialmente significativa: 200 municipios completados. Lo hizo en Nogueira de Ramuín, en Ourense, durante el Trail Ribeira Sacra, una exigente prueba de 48 kilómetros y unos 3.000 metros de desnivel positivo. Una manera de celebrar el hito que difícilmente olvidará.

Pero el camino todavía es largo. Le quedan 113 municipios por visitar y algunos de los que más se le resisten están, precisamente, en la provincia de A Coruña. Por eso, Mansilla quiere aprovechar la repercusión de su proyecto para lanzar una petición a los ayuntamientos: que se animen a organizar carreras o andainas. "Me duele un poco tener que ir hasta A Veiga o Valdeorras y que en Abegondo todavía no haya corrido, porque no hay ninguna prueba", reconoce.

De una media maratón en Ferrol a recorrer los 313 municipios

La idea nació en 2023, aunque su relación con las carreras populares comenzó mucho antes. Mansilla empezó a participar con mayor frecuencia en este tipo de pruebas en 2016, formando parte de grupos como Beer Runners y Marines, al que todavía pertenece.

El punto de inflexión llegó durante su participación en la media maratón Volta á Ría, en Ferrol. "Me di cuenta de que pasaba por cuatro municipios y de que cada año se iban rotando para organizar la salida y la meta. Me resultó curioso y empecé a hacer cuentas de cuántos municipios llevaba", recuerda.

Por aquel entonces, calculó que ya había corrido en unos veinte. Fue entonces cuando decidió convertir aquella curiosidad en un objetivo mucho más ambicioso. "Es tan simple como que me gusta correr y me gusta Galicia", resume.

Desde ese momento, buena parte de sus fines de semana comenzaron a girar alrededor de las competiciones deportivas. "Me puse un poco en modo Don Quijote y empecé a ir bastante más a saco", explica entre risas.

En un principio, su intención era completar el reto exclusivamente mediante carreras populares y trails. Sin embargo, pronto descubrió que no todos los municipios organizaban este tipo de eventos. "Me di cuenta de que era imposible que hubiese carreras en todos los ayuntamientos y tuve que ir ajustando el reto sin hacerme trampas a mí mismo", señala.

Así fue como incorporó las andainas, aunque sigue teniendo clara su preferencia: "Si tengo la posibilidad, prefiero ir antes a una carrera".

En algunas caminatas, incluso pregunta a los organizadores si puede completar el recorrido corriendo. "La verdad es que no me suelen poner problema, suelo encontrarme con gente muy amable", cuenta.

Pepe Mansilla muestra el mapa de Galicia con los municipios que ha recorrido participando en carreras y andainas Cedida

Un trail de 47 kilómetros para celebrar los 200 municipios

Alcanzar los 200 municipios ha supuesto una satisfacción especial, aunque Mansilla reconoce que la sensación predominante fue de alivio. "Más que alegría, fue un poco de alivio por ver hasta dónde me está llevando todo esto. Es como decir: estoy llegando a algún sitio", explica.

La cifra llegó, además, en una de las pruebas más exigentes de su recorrido: el Trail Ribeira Sacra, en Nogueira de Ramuín, con 48 kilómetros y unos 3.000 metros de desnivel positivo. "Alcanzar los 200 municipios en una carrera tan dura da más orgullo", reconoce.

La experiencia tuvo otro aliciente: encontrarse con personas que ha ido conociendo durante estos años. "Pude acompañar a algunos conocidos hacia el final. Siempre es más alegre ir acompañado y no estar todo el tiempo solo", destaca.

Porque, aunque el running le ha permitido hacer amistades, buena parte de este desafío lo afronta en solitario. "Alguna vez me acompaña algún amigo o familiar, pero, por lo general, tengo que ir yo solo a muchísimos sitios", explica.

Y es que su calendario deportivo puede llegar a ser especialmente intenso. En alguna ocasión ha participado en varias pruebas durante un mismo fin de semana. "Una vez fui un sábado por la mañana a Bergondo, por la tarde a Malpica y al día siguiente a Touro", recuerda.

Entre las experiencias más exigentes también figura una andaina de 100 kilómetros por la comarca del Barbanza, con un máximo de 24 horas para completarla, así como una marcha nocturna de 65 kilómetros entre Pontevedra y Santiago, organizada por una asociación vinculada a la donación de órganos. "Es un mundo. Cuando empiezas a conocer todas las pruebas que existen en Galicia, descubres de todo", asegura.

Su petición a nueve ayuntamientos de A Coruña

Con 200 municipios completados, Mansilla sabe que los 113 restantes pueden ser los más complicados. No tanto por la distancia o la exigencia física, sino por la ausencia de pruebas organizadas en determinados lugares.

Especialmente llamativo le resulta lo que sucede en la provincia de A Coruña, donde todavía tiene pendientes nueve municipios: Abegondo, Aranga, Cerdido, Coristanco, Irixoa, Toques, Tordoia, Vilarmaior y Vilasantar.

En el caso de Toques, sabe que existe una carrera, pero no ha conseguido cuadrarla con su agenda. En Coristanco tiene constancia de la celebración de una andaina, aunque desconoce pruebas de carrera recientes. En otros municipios, asegura que le está resultando difícil encontrar eventos en los que participar. "Me duele un poco tener que ir hasta A Veiga o Valdeorras y que en Abegondo todavía no haya corrido", comenta.

Por eso, quiere hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que impulsen alguna actividad deportiva que le permita seguir avanzando. "Ojalá esto sirva de altavoz para que organicen alguna carrera, aunque sea una San Silvestre, o alguna andaina", afirma.

El corredor reconoce que ya ha contactado con diferentes administraciones locales, aunque las respuestas han sido variadas. "Algunos no me contestaron y otros me dijeron que todavía no sabían si organizarían algo. Incluso hubo quien pensó que yo era el que quería organizar la carrera", relata.

Sin embargo, aclara que su intención no es convertirse en organizador de eventos deportivos. "Soy un corredor popular. Ya dedico bastante tiempo de ocio a esto, no puedo permitirme organizarlas", señala.

Su objetivo es más sencillo: animar a los municipios a promover actividades que también puedan disfrutar otros aficionados al deporte.

Una agenda para la comunidad de corredores gallegos

El proyecto de Mansilla no se limita a sumar municipios. A través de su cuenta de Instagram, Correndo Galicia, comparte información sobre las pruebas en las que participa, elabora fichas técnicas y mantiene un calendario de eventos deportivos.

La iniciativa surgió inicialmente como una herramienta personal para llevar el control de su desafío. "Quería contabilizar los municipios, pero también me interesaba tener un directorio de carreras que pudiera consultar", explica.

Con el tiempo, la cuenta comenzó a ganar visibilidad entre otros corredores y organizadores, hasta convertirse en un espacio de consulta para quienes buscan nuevas pruebas en Galicia. "Creo que sirve como punto de referencia para saber dónde apuntarte y estar al tanto de las carreras que se organizan", señala.

Mansilla reconoce que le gustaría dedicarle todavía más tiempo, aunque se trata de un proyecto que desarrolla por afición. "Es un hobby y hago lo que puedo con el tiempo que tengo", comenta.

También valora especialmente las relaciones que ha ido construyendo durante estos años. "Al final vas repitiendo carreras, te encuentras con las mismas caras y vas conociendo a mucha gente. Eso también es muy bonito", añade.

No perder la motivación

A pesar de haber superado ya los dos centenares de municipios, Pepe Mansilla no se ha marcado una fecha para completar los 313. "La cuestión es intentar no perder la motivación y que me acompañen la salud y las posibilidades de seguir yendo a los sitios", explica.

Prefiere avanzar poco a poco y establecer pequeños objetivos. Uno de ellos es completar los municipios costeros, una meta que espera alcanzar el próximo año.

Mientras tanto, ya tiene una nueva carrera en el horizonte. Su próxima parada será Parada de Sil, también en la provincia de Ourense, donde participará este domingo en una prueba de siete kilómetros. "Por suerte, esta vez son siete kilómetros y no 47. Se agradece", bromea.

Detrás de esta aventura también hay personas que le ayudan a seguir adelante. Mansilla destaca especialmente el apoyo de su prima Andrea, que tiene una clínica podológica en Lugones, en Asturias, y a quien considera una pieza importante de su motivación. "Es la única persona que desde el principio no se tomó esto a broma y siempre me apoyó", reconoce emocionado.

Explica que no todo el mundo entiende un desafío que exige tantos desplazamientos, fines de semana ocupados y esfuerzos personales. "Hay momentos de mucha soledad y gente que te dice que es una tontería. Tener a alguien que está ahí contigo y te anima se agradece muchísimo", confiesa.

Con 200 municipios a sus espaldas y otros 113 por descubrir, Pepe Mansilla continúa sumando kilómetros sin prisas, pero con la misma ilusión con la que empezó.