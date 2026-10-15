La Oysho San Silvestre Coruña 2026 abre este viernes la inscripción con 6.000 dorsales disponibles

La carrera de San Silvestre durante la 'Tarde Vieja' del 31 de diciembre se ha convertido ya en una tradición de la ciudad de A Coruña. La decimoséptima edición de la Oysho San Silvestre Coruña da el pistoletazo de salida a las inscripciones en su web a partir de mañana, viernes 16 de octubre a las 14:00.

Aunque los dorsales suelen agotarse, hay tiempo para pensar si quieres participar. Hasta las 23:59 horas del día 22 de diciembre de 2026 a través de las webs: www.sansilvestrecoruna.com, y www.championchipnorte.com. Y para aquellas personas que deseen hacerlo presencialmente estarán disponibles a partir del 3 de noviembre y hasta el 21 de diciembre en El Corte Inglés de Ramón y Cajal.

O hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta, 300 de las pruebas infantiles, 100 de la Marcha Nórdica y 100 de la CanSilvestre disponibles. Esto hace un total de 6.000 dorsales para una carrera que se prevé, de nuevo, multitudinaria.

Horario de las diferentes pruebas

La carrera se celebrará el jueves 31 de diciembre en horario de tarde. Las salidas para las pruebas infantiles serán a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas. Y la salida de la prueba absoluta será a las 17:00 horas, en el siguiente orden: Cajón A (participantes con tiempos inferiores a 31 minutos), Cajón B (participantes con tiempos superiores a 31 minutos), Cansilvestre, Andaina y Marcha Nórdica.