Galería: El photocall de Quincemil en la carrera ENKI 2024 de A Coruña Quincemil A Coruña

La carrera ENKI de A Coruña agota sus 17.000 dorsales a dos días de su celebración

La carrera ENKI de A Coruña ya ha agotado todos sus dorsales. La organización ha alcanzado las 17.000 inscripciones durante la mañana de este jueves, después de que ayer todavía quedasen menos de 150 plazas disponibles para participar en la XIII edición de esta cita deportiva.

Bajo el lema "Mucho por correr", la Fundación ENKI ultima los preparativos para una jornada que se celebrará este sábado, 17 de octubre, en la explanada del Parrote. El objetivo, un año más, es promover la inclusión y la diversidad a través del deporte y la diversión.

La organización había ampliado este año el aforo hasta los 17.000 participantes, después de superar los 15.000 inscritos. Las últimas plazas correspondían al turno de salida de las 14:00 horas, identificado con el color amarillo, ya que los otros cinco horarios habían completado su capacidad.

Horarios de salida y recogida de dorsales

La carrera contará con seis turnos de salida, organizados por colores para facilitar la participación:

A las 14:00 horas: amarillo.

A las 14:45 horas: azul.

A las 15:30 horas: rosa.

A las 16:15 horas: verde.

A las 17:00 horas: naranja.

A las 17:45 horas: morado.

Los participantes podrán recoger sus dorsales hasta este viernes, 16 de octubre, en el departamento de Deportes de El Corte Inglés de A Coruña, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

La jornada finalizará con la entrega de premios y reconocimientos a diferentes equipos participantes, además de algunas sorpresas preparadas por la organización.