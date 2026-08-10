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Unos 170 nadadores compitieron en Malpica en la XVI Travesía Costa Sisargas Duacode
Manuel Souto Ramos y Sonia Braña se impusieron en los 4.200 metros
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La Travesía Costa llegó este domingo a Malpica, donde celebró la XVI edición de la prueba con unos 170 nadadores y nadadoras en las distancias de 4.200 y 1.500 metros.
Los vencedores en la distancia larga fueron Manuel Souto Ramos en la masculina y Sonia Braña Menéndez en la femenina.
En la distancia larga masculina, Souto se llevó la victoria después de completar los 4.200 metros en un tiempo de 54 minutos y 37 segundos. La segunda posición fue para Hugo López Turiño, apenas siete segundos por detrás del vencedor, con un registro de 00:54:44. El tercer puesto correspondió a Héctor Collazo de Morais, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 00:55:04, completando un podio de máxima igualdad.
En la categoría femenina de 4.200 metros, la victoria fue para Braña, que dominó la prueba con un tiempo de 01:07:29. La segunda posición fue para Uxía Martínez García, con 01:07:57, mientras que Lucía Conejero ocupó la tercera plaza con 01:09:59.
En la distancia corta, Manuel López Castro y María González Rodríguez fueron quienes se colgaron el oro.
La distancia de 1.500 metros masculina también estuvo marcada por la igualdad. Manuel López Castro consiguió la primera posición con un tiempo de 00:17:56, aventajando en tan solo un segundo a Iván Fernández del Vall, segundo clasificado con 00:17:57.
El tercer puesto fue para Rubén Baldomar Olleiro, que completó la prueba en 00:18:41.
En la categoría femenina de esta distancia, María González Rodríguez fue la vencedora con un tiempo de 00:19:05. Zaida Guerra Rodríguez logró la segunda posición con 00:20:13, mientras que Irene Santomé García completó el podio con 00:21:21.
Con la celebración de la XVI Travesía Costa Sisargas Duacode ya son cuatro las pruebas disputadas del Circuito Travesía Costa Duacode 2026, que entra así en una fase decisiva de este circuito.
Por el momento, en las distancias largas masculinas, Javier Lameiro Seoane mantiene el liderato con 3.457 puntos, seguido de Guillermo Fernández González, con 3.218 puntos, y Álvaro Maceiras Freire, tercero con 3.209 puntos.
En las distancias largas femeninas, Clara Dopico continúa al frente de la clasificación con 3.695 puntos. Nieves Sánchez, con 3.451 puntos, ocupa la segunda posición, mientras que María Barca Pensado, con 3.134 puntos, es tercera.
La clasificación de las distancias cortas masculinas está encabezada por Rubén Baldomar Obelleiro, con 2.014 puntos. Pablo Mera, con 1.893 puntos, ocupa la segunda posición y Óscar Rey Rodríguez, con 1.689 puntos, es tercero.
Por su parte, en las distancias cortas femeninas, Irene Santomé García lidera la clasificación con 1.979 puntos, seguida muy de cerca por Iria Martínez Mantiñán, con 1.961 puntos. La tercera posición es para Mónica Cagiao Seijo, con 1.752 puntos.
La próxima cita será el 23 de agosto en Cedeira.