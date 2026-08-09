Últimos días para inscribirse en la XX Coruña10 a precio reducido

Imagen de archivo de la carrera popular Coruña10 en A Coruña Concello A Coruña

La carrera popular Coruña10 celebrará su XX edición el próximo 4 de octubre y las inscripciones todavía no están cerradas. Más de 1.600 personas ya se han anotado y el plazo de inscripción a precio reducido, de 10 euros, se mantendrá hasta el próximo domingo 16 de agosto.

La inscripción se puede formalizar a través de la web Carreiras Galegas.

A partir del día 17 el precio ascenderá a 15 euros y a 25 entre los días 26 y 27 de septiembre, si todavía quedan plazas disponibles.

La oferta inicial lanzada de manera conjunta entre el Concello y la Federación Galega de Atletismo fue de 3.000 plazas, aunque se habilitará una lista de espera para una oferta extra de dorsales.

En la inscripción habrá bonificaciones para personas desempleadas, mayores de 65 años y para familias numerosas.

Entre los participantes, ya está confirmado Adrián Ben, actual campeón de España en los 1.500 metros. Al atleta, reconocido con la Medalla Castelao, se sumarán próximamente más nombres del atletismo gallego.