La Carrera de la Mujer regresa a A Coruña el 27 de septiembre: cómo anotarse

La Carrera de la Mujer celebrará su 14ª edición en A Coruña el próximo domingo 27 de septiembre con un recorrido de 6,5 kilómetros. El plazo de inscripción ha comenzado este miércoles y se extenderá hasta dos días antes de la cita, el 25 de septiembre, o hasta que se agoten.

Para anotarse en la carrera, es necesario hacerlo a través de su página web.

Aquí se deberá escoger la modalidad entre inscripción individual, individual 100% solidaria ACADAR (Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia) o inscripciones de equipos de 2 o 3 personas. Los precios varían entre 13,95 euros y 20,95 euros.

La de A Coruña es una de las pruebas que se realizan en distintas ciudades europeas. El año pasado en España el importe de aportaciones solidarias fue de 264.967 euros, lo que equivale al 20% de los ingresos por inscripciones del circuito, en el que participaron 106.258 personas. Este año, tras las pruebas celebradas en Canarias y Madrid, se ha acumulado un importe a donar de 186.828 euros.

Paralelamente, en la edición coruñesa se dará visibilidad a proyectos sociales vinculados a la salud y a los derechos de las mujeres como la iniciativa #laMquefalta sobre concienciación de cáncer de mama metastásico.

Cuando la carrera finalice en la ciudad herculina tendrá lugar el tradicional festival de fitness y aeróbic en el entorno de Riazor. La recogida de dorsales, camisetas y bolsa será en Palexco en los días previos.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que "el Concello continuará apoyando iniciativas que promuevan la práctica deportiva, la igualdad y los hábitos de vida saludables" y que este tipo de eventos "contribuyen también a dinamizar la ciudad y a reforzar su posición".