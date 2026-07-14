De A Coruña a Málaga en bicicleta para lograr nuevos donantes de médula: "Ojalá consiga 40"

Álvaro Villaseca en la Torre de Hércules antes de emprender el viaje en bicicleta Cedida

La Torre de Hércules fue este lunes el punto de partida de un reto solidario con un objetivo muy claro: conseguir que al menos 40 personas se inscriban como donantes de médula ósea.

El malagueño Álvaro Villaseca emprendió un viaje en bicicleta desde A Coruña hasta el municipio malagueño de Rincón de la Victoria para dar visibilidad a la importancia de la donación de médula y recordar que solo es posible inscribirse en el registro de donantes hasta los 40 años.

La iniciativa nació precisamente cuando él estaba a punto de cumplir esa edad. "El año pasado, hablando con una amiga que había recibido un trasplante de médula, me dijo que era mi último año para inscribirme como donante. Aquellas palabras se me quedaron grabadas", explica Villaseca a Quincemil.

Su plan inicial para celebrar los 40 era viajar a Japón, pero decidió cambiarlo por un proyecto solidario. "Hablé con mi mujer y le dije que quería cancelar el viaje. Pensé que, en lugar de hacer un regalo para mí, podía intentar conseguir 40 nuevos donantes. De ahí nació el lema '40 años, 40 vidas'", relata.

Un viaje para dar visibilidad a la donación

Aunque reside en Málaga, Villaseca quiso que el viaje comenzase en A Coruña por el vínculo familiar y emocional que mantiene con la ciudad.

"Tengo familia en A Coruña y la Torre de Hércules es un lugar al que le tengo muchísimo cariño. Cuando empecé a darle forma al proyecto tuve claro que quería salir desde allí y terminar en Rincón de la Victoria, donde también tengo familia", cuenta.

El recorrido finalizará el 1 de agosto. Durante la primera semana estará acompañado por su mujer y su perro, que le seguirán en coche, mientras que el resto del trayecto lo completará en solitario. En cada parada aprovechará para explicar en qué consiste la donación de médula y animar a más personas a inscribirse en el registro.

"No es un reto deportivo, es un proyecto personal. Quiero disfrutar del camino, hablar con la gente y que conozcan la importancia de la donación de médula", asegura.

Cinco donantes antes de empezar el reto

La iniciativa se hizo pública el pasado 18 de junio y ya ha conseguido sus primeros resultados. Antes incluso de comenzar el viaje, cinco personas ya se habían inscrito como donantes. "Ahora empieza de verdad la búsqueda. Mi objetivo es conseguir 40 nuevos donantes, pero ojalá sean muchos más", afirma.

Villaseca insiste en que todavía existe mucho desconocimiento sobre cómo funciona realmente la donación de médula ósea. "La mayoría de la gente cree que siempre hay que pasar por un quirófano, y no es así. En el 90% de los casos la donación se realiza mediante extracción de sangre periférica, de forma muy similar a una diálisis. Solo un pequeño porcentaje requiere una punción en la cadera", explica.

Por eso anima a quienes cumplen los requisitos a dar el paso. "Todos queremos ayudar cuando un familiar enferma, pero lo importante es hacerlo antes de que haga falta. Hay que inscribirse cuando podemos, porque nunca sabemos cuándo alguien nos va a necesitar", señala.

Para Villaseca, el éxito del proyecto no se medirá únicamente por el número de nuevos donantes, sino también por la conversación que consiga generar. "Si gracias a este viaje más personas hablan de la donación de médula, ya habrá merecido la pena", asegura.

De hecho, resume el espíritu de la iniciativa con una reflexión que repite durante el recorrido. "Todos queremos ser héroes y tenemos la oportunidad mucho más cerca de lo que creemos. Lo importante es dar el paso", añade.

Los interesados en hacerse donantes pueden hacerlo durante una donación de sangre, solicitando su inscripción en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), donde, tras un análisis adicional, quedarán registrados para poder ayudar a cualquier paciente compatible en cualquier parte del mundo.

A lo largo del recorrido, Álvaro Villaseca irá compartiendo cada etapa de la aventura y los avances de la campaña a través de la cuenta de Instagram que ha creado para la iniciativa, @dona_medula_regala_vida, donde también informará del número de personas que se vayan sumando al registro de donantes de médula ósea. Su objetivo sigue siendo alcanzar, al menos, 40 nuevos donantes, aunque confía en que la difusión de la iniciativa permita superar ampliamente esa cifra.