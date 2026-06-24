Casi 8.000 escolares gallegos participan en los programas de inclusión de la Fundación ENKI

La inclusión también se aprende en las aulas. Durante el curso 2025-2026, un total de 7.864 escolares de 93 centros educativos gallegos participaron en los programas de sensibilización e inclusión impulsados por la Fundación ENKI, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para promover la igualdad de oportunidades a través del deporte y el ocio.

Las iniciativas, desarrolladas en centros de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, han generado además más de 10.000 impactos indirectos gracias a acciones permanentes como los murales de sensibilización instalados en los colegios.

El objetivo de estos programas es acercar al alumnado a la realidad de la diversidad funcional y demostrar que, con los apoyos adecuados, todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones.

"El objetivo es mostrar, de forma cercana, que con pequeñas adaptaciones y los apoyos adecuados nadie tiene que quedarse fuera", explica el presidente de la Fundación ENKI, Ángel López. "La diversidad es real cuando se convierte en algo natural", añade.

Durante este curso, la entidad desarrolló tres grandes líneas de actuación. Por un lado, la creación de murales de sensibilización que incorporan braille y lengua de signos; por otro, el programa deportivo y comunitario "Corre por la Inclusión"; y, finalmente, las Jornadas de Sensibilización, en las que el alumnado participa en dinámicas vivenciales, juegos y actividades de deporte adaptado.

A Coruña lidera la participación

La provincia de A Coruña fue la que registró una mayor implicación en las actividades de la Fundación ENKI. En total, se realizaron ocho murales de sensibilización, 22 centros participaron en el programa "Corre por la Inclusión" y 15 colegios acogieron jornadas de sensibilización.

Solo en el programa deportivo participaron 4.762 escolares de la provincia coruñesa.

Entre los centros participantes figuran el CEIP Sal Lence, CEIP Roxos, CEIP de Galán, CEIP San Xosé Obreiro, CEIP Pío XII, CPR Plurilingüe Divino Maestro, CEP A Picota, CPR Sagrado Corazón de Jesús, CEIP O Marbán, CEIP de Pazos, CEP Xosé María Brea Segade, CPR Hijas de Cristo Rey, CEIP Ledicia y CEIP Curros Enríquez, entre otros.

Las iniciativas culminaron con las jornadas provinciales de deporte inclusivo, que reunieron a alumnado de distintos centros para participar en estaciones deportivas junto a deportistas de primer nivel.

Del aula al deporte adaptado

Las actividades desarrolladas por la Fundación ENKI permitieron a los escolares acercarse a la inclusión a través de experiencias prácticas. Vehículos adaptados, juegos inclusivos, charlas y actividades creativas formaron parte de un programa diseñado para normalizar la diversidad en el día a día de los centros educativos.

Además, la fundación continúa impulsando su programa gratuito de préstamo de material deportivo adaptado. Durante este curso, ocho colegios participaron en la iniciativa, que permitió realizar once nuevos préstamos de equipamiento especializado.

El objetivo es facilitar que personas con discapacidad puedan probar el material antes de adquirirlo y favorecer así el acceso a una práctica deportiva adaptada y segura.

Las acciones educativas de ENKI cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia, Vegalsa-Eroski, Grupo Lanzal, Mastil y Fundación Ibercaja, dentro de los programas de sensibilización desarrollados en centros educativos gallegos.