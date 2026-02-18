El XI C-Trail Bomberos de A Coruña regresa a los montes de Novo Mesoiro el próximo 11 de abril

El trail organizado por los Bomberos de A Coruña volverá a los montes de Novo Mesoiro el próximo 11 de abril, con las inscripciones ya abiertas. La ciudad se prepara así para una de las citas deportivas más singulares del calendario local: el XI C-Trail Bomberos Coruña, impulsado por la asociación del servicio municipal de bomberos con la colaboración del Concello.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que esta prueba es la única de estas características que se celebra dentro del término municipal, subrayando que "supone una gran oportunidad para disfrutar de la práctica deportiva al aire libre y, de paso, conocer más al detalle los parajes naturales y los montes de nuestra ciudad".

Recorrido y modalidades

La carrera principal contará con un recorrido circular de 15 kilómetros y dará comienzo a las 18:00 horas. La salida estará situada en el entorno del pabellón polideportivo municipal de Novo Mesoiro, desde donde las personas participantes se adentrarán en pistas, caminos y senderos de los montes próximos, en un trazado mayoritariamente natural.

Como ya es tradición, la jornada incluirá también una caminata de 10 kilómetros, pensada para fomentar la participación del público familiar y de quienes prefieran una distancia más asequible, pero igualmente integrada en el entorno natural de Novo Mesoiro.

Inscripciones y servicios

El plazo de inscripción, ya abierto, permanecerá activo hasta el 8 de abril o hasta completar el máximo de 400 plazas disponibles. Las personas inscritas recibirán dorsal -que deberá llevarse visible en la parte delantera-, bolsa del corredor o corredora con regalo conmemorativo, avituallamiento y seguro de responsabilidad civil y accidentes.

En cuanto a la normativa, será obligatorio portar el dorsal y un envase o sistema de hidratación. Además, la organización recomienda utilizar ropa y calzado adecuados para carreras de monte, así como llevar linterna frontal y teléfono móvil.

Los servicios de asistencia estarán ubicados en el pabellón polideportivo municipal de Novo Mesoiro, donde las personas participantes dispondrán de duchas y vestuarios, facilitando así la logística antes y después de la prueba.