Empieza el año invirtiendo en salud: este es el entrenamiento personal más completo cerca de A Coruña

Contenido patrocinado

Año nuevo, vida nueva. O, al menos, mejores hábitos. Esto es lo que nos proponemos cada 1 de enero cuando comienza un nuevo año, y este 2026 no iba a ser una excepción.

Aprender un idioma, dedicarnos más tiempo a nosotros mismos, dejar de fumar o practicar deporte son algunos de los propósitos más comunes. Este último, el deporte, centra las mejores intenciones de miles de personas en A Coruña y su área.

Y para cumplirlo, nada mejor que hacerlo acompañados por profesionales. ATP Nós, con una instalación de 9.000 metros cuadrados, dispone de tres grandes naves totalmente equipadas en las que ofrece un entrenamiento personalizado a sus clientes.

Un servicio exquisito en una zona privilegiada, con buenos accesos y con parking privado para ahorrar tiempo y preocupaciones sobre dónde dejar el coche. Pequeños detalles que reflejan el cariño con el que este gimnasio de Oleiros cuida a cada persona para que gane salud y calidad de vida.

"El factor que nos diferenció desde hace más de diez años es la personalización. Sabemos lo que funciona y lo que no. Nos es muy fácil adaptarlo a tus preferencias, estilo y necesidades. Se puede llegar a los mismos objetivos utilizando el peso corporal, peso libre, gomas, máquinas…", explica Carlos Fernández Pérez, socio fundador de ATP.

Así, planifican para sus alumnos la mejor forma de organizar los contenidos a lo largo del año para cumplir con sus propósitos: mantener o subir masa muscular, perder porcentaje graso, ganar agilidad, fuerza y resistencia... Son muchos los beneficios de ponerse en buenas manos.

Una persona realiza ejercicio en ATP Nós. Cedida

¿Y quién puede ir a ATP Nós? El entrenamiento de este gimnasio es para todas las edades, tanto mujeres como hombres. "Es para personas que quieran mejorar su condición física y que no tienen mucho tiempo para entrenar. Quieren los máximos resultados en el menor tiempo posible", señalan desde ATP Nós.

Algo que es posible gracias también a la gran flexibilidad horaria que ofrece este espacio, que permite al alumnado no perder sesiones y ser constantes, acumulando entrenamientos de calidad. "Permitimos todos los cambios de clase que necesites cada semana, nuestro objetivo es que vengas y entrenes", indican.

¿Qué servicios ofrece ATP Nós?

El corazón de ATP Nós son los grupos de entrenamiento, formados por una media de nueve personas por clase. Así, se apuesta por un entrenamiento personal en un entorno grupal. "Otro pilar es el entrenamiento personal y readaptación de lesiones. En un entorno privado, dispondrás al 100% de tu entrenador y/o fisio para conseguir tu resultado lo antes posible", indican desde el gimnasio.

Servicios como el entrenamiento en parejas y tríos tienen mucha demanda, ya que combinan los beneficios de entrenar en un grupo reducido en un ambiente familiar y/o de amigos.

Además, también hay servicio de fisioterapia con ejercicio terapéutico para que el alumnado gane autonomía y "verdadera salud". Algo que se complementa con una buena alimentación y nutrición, posible a través de la educación alimentaria y de las necesidades específicas de cada persona.

Una persona hace ejercicio en ATP. Cedida

Más allá de todo esto, ATP Nós ha incorporado el entrenamiento de artes marciales. Bajo el liderazgo del club Graíño Team, ofrece entrenamiento de Jiu Jitsu, Artes marciales mixtas, Kickboxing, Boxeo y Grappling.

Este gimnasio de Oleiros se caracteriza además por su enfoque humano: "El mayor porcentaje de nuestro trabajo es el enfoque psicológico para conseguir la adherencia al entrenamiento. Nos comunicaremos constantemente contigo para saber tu feedback y corregir lo que no está funcionando".

La educación es otro pilar, de cara a que cada alumno aprenda la técnica de todos los ejercicios, desde calentamientos hasta estiramientos.

Dos sesiones por semana, lo ideal para empezar

ATP Nós propone entrenamientos de una hora totalmente dirigidos, así como trabajo complementario estructurado a lo largo del año como CORE, glúteos, preventivos de pubis, hombro, rodillas y espalda.

Todo ello, siempre de la mano de los profesionales titulados que trabajan en este espacio y que recomienda iniciar el entrenamiento con dos sesiones por semana, aunque lo mejor para las personas que estén interesadas en comenzar a hacer deporte es probar su sesión gratuita inicial, en la que recibirán asesoramiento.

"Nuestra metodología ofrece los mejores resultados con tres días por semana. Esto garantiza el cumplimiento de los minutos de ejercicio cardiovascular y requerimientos de fuerza que los organismos de salud nos proponen", concluye Martín Otero Justo, socio fundador de ATP, sobre su propuesta deportiva y de salud.