Estos son los cortes de tráfico en A Coruña por la San Silvestre 2025

Cuenta atrás para la San Silvestre 2025. La divertida carrera que despide el año se celebrará esta tarde con un recorrido de siete kilómetros por puntos tan emblemáticos como O Parrote o el Paseo Marítimo.

La celebración de la San Silvestre provocará este viernes 31 de diciembre cortes de tráfico, previstos entre las 16:00 y las 19:30 horas. Estas son las afectaciones previstas, según informan fuentes municipales:

De 16:00 a 19:30 horas, se cortará al tráfico la zona centro y el Paseo Marítimo

El tramo Marina - Cantones estará cortado de 16:00 a 17:30 horas (habilitado el tráfico hasta Entrejardines )

El tramo de Barrié, desde la glorieta Catalinas a Curros Enríquez, sufrirá un corte entre las 16:30 y 17:30 horas

Y es que la San Silvestre discurrirá este año por O Parrote, Montoto, Marina, Rúa Nova, Rúa Alta, Barrié (sentido contrario al de circulación), Matadero, Senda peatonal de As Lapas, Regata Catty Sark, Senda peatonal Club del Mar, Paseo Marítimo (por andén peatonal-carril bici hasta llegar Oceanográfico, donde se pasa a calzada), la glorieta Ánimas y el paseo de la Dársena, para regresar al punto de salida.

Los buses urbanos, además, se verán afectados: los que van de plaza de Ourense hacia Puerta Real, cuando esté cortada la Marina, irán por la avenida do Porto y el túnel hacia el Castillo de San Antón (la vuelta igual). Se calcula que esto será entre las 16:15 y las 17:30 horas, aproximadamente.

Además de la categoría absoluta, con un recorrido de 7,5 kilómetros, la San Silvestre vuelve un año más como evento familiar. Así, habrá también categoría Infantil A, con 1,2 kilómetros; una Infantil B, con 600 metros; otra Infantil C, con 200 metros; y una Chupete, con 100 metros. A estas se suman la Marcha Nórdica y la CanSilvestre con perros.

Las pruebas infantiles tendrán lugar a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la prueba absoluta dará comienzo a las 17:00 horas.

Recogida de alimentos

Esta carrera se caracteriza por ser una prueba divertida: son muchas las personas que van disfrazadas para despedir el año. Así, es habitual ver por las calles de A Coruña a algún Grinch o Papá Noel que no quieren perderse la oportunidad de disfrutar de esta jornada.

La prueba deportiva también será solidaria: durante la misma se recogerán alimentos para la Cocina Económica y para Cáritas.

"Este clásico que enche o 31 de decembro de deporte e despedida do ano vai render homenaxe ao club de patinaxe artística Maxia, que conta entre os seus deportistas con Lucas Yáñez, Marta Fraga, Martina Alonso ou os irmáns Blanco", explicaba además la alcaldesa, Inés Rey, durante la presentación del evento a principios de mes.