La carrera de la Mujer volverá a teñir de rosa las calles de A Coruña el 27 de septiembre de 2026

Imagen de archivo de una edición de la carrera de la mujer en A Coruña Quincemil

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ha dado a conocer este miércoles, 31 de diciembre, el calendario provisional de las nueve pruebas que compondrán en este próximo año 2026 su circuito nacional. Entre ellas, estará A Coruña, el domingo 27 de septiembre.

De esta manera, la marea rosa volverá a tomar las calles de la ciudad el próximo mes de septiembre. En cerca de dos décadas, la Carrera de la Mujer ha recaudado unos 2 millones de euros que han sido donados a distintas causas de investigación y lucha contra el cáncer, movimientos sociales y deportivos femeninos.

Inscripciones próximamente

Las inscripciones para la carrera se abrirán próximamente en la web oficial www.carreradelamujer.com. Asimismo, se potenciarán las actividades paralelas en las ferias de la corredora previas y se mantienen los divertidos y multitudinarios festivales de fitness y aeróbic postcarrera.

En 2026 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

La cita de A Coruña lleva años consolidándose como uno de los eventos deportivos más esperados por los coruñeses, la edición de este año congregó a más de 8.000 corredoras en un recorrido de 6,3 kilómetros desde Riazor hasta la Torre de Hércules.

Además, el evento tuvo un marcado carácter solidario. La organización entregó 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, así como donaciones a entidades como Wanawake Mujer, la Fundación GEICAM y la Asociación Clara Campoamor.

También se destacó la colaboración con ACADAR, que trabaja por los derechos de las mujeres con discapacidad, y la participación de la asociación de la ciudad Bolboretas Coruña Dragon Boat, integrada por mujeres que han pasado por un cáncer de mama y que encuentran en el deporte un motor de superación.