Más de 160 niñas y niños de A Coruña participarán en el programa Deporte no Centro

Los días 12, 15, 16 y 17 de diciembre, cerca de 160 niñas y niños de A Coruña participarán en los encuentros lúdicos y deportivos del programa Deporte no Centro. La iniciativa, promovida por el Concello y la Federación de ANPAS, contará con pequeños de entre 3 y 5 años en una programación especial.

El objetivo, en palabras del concelleiro de Educación, Juan Ignacio Borrego, es que las niñas y niños "socialicen entre eles, disfruten e interioricen valores como compartir, colaborar de forma colectiva e traballar en equipo".

Las sedes de las actividades lúdicas, que incluyen exploración y aventura, serán el CEIP Manuel Murguía, el María Barbeito, el Sal Lence y el San Francisco Xabier. Entre las actividades.

Entre las deportivas habrá baloncesto en el CEIP Sal Lence (el viernes 12, con la participación del alumnado del propio Sal Lence y del CEIP Zalaeta; y el miércoles 17 con el Sal Lence y CEIP Víctor López Seoane), de ajedrez en el Fórum Metropolitano (sábado 13, con los CEIP Concepción Arenal, Juan Fernández Latorre, María Barbeito, Torre de Hércules y Zalaeta) y de atletismo en el CEIP Juan Fernández Latorre (jueves 18, con el propio alumnado del Juan Fernández Latorre y el CEIP Víctor López Seoane).