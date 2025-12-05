La carrera San Silvestre organiza en A Coruña una recogida de alimentos

La carrera San Silvestre llega un año más a A Coruña sumando deporte y solidaridad. La prueba, patrocinada por Oysho, organiza una recogida de alimentos para la Cocina Económica y Cáritas. La recogida ya ha comenzado en el Local de Saunier Duval en O Temple y se extenderá hasta la recogida de dorsales en la Casa del Agua.

En el primero de ellos, el horario es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. En la Casa del Agua se podrá donar los días 29 y 30 de diciembre de 10:00 a 21:00 horas.

El plazo de inscripción en la San Silvestre de A Coruña continúa abierto. Hasta el 10 de diciembre la inscripción cuenta con precio reducido y, desde el día siguiente, la tarifa subirá 3 euros. Estas se pueden formalizar en las webs www.sansilvescoruna.com, y www.championchipnorte.com, hasta el 22 de diciembre o hasta que se agoten los dorsales disponibles.

Esta edición homenajea, además, al CP Maxia, y cuenta con la colaboración de clubs como Bolboretas o Auga de Dragon Boat, dos equipos con deportistas que han pasado por un cáncer.

Quienes participen en la San Silvestre podrán despedir el 2025 corriendo un recorrido de 7 kilómetros que pasará por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como las galerías de la Marina, el Obelisco o el Paseo Marítimo, además de la Torre de Hércules o el Castillo de San Antón. La prueba cuenta con categoría absoluta, varias infantiles y la posibilidad de hacer la marcha nórdica o correr junto a los perros en la Can Silvestre.

Otra de las novedades de este año estará en la celebración de la I Regata San Silvestre. Será el 28 de diciembre en colaboración con el Real Club Náutico.