Abierto el plazo de inscripción para participar en la San Silvestre de Santiago

El concello de Santiago, a través del Departamento de Deportes, y la Federación Galega de Atletismo, organiza, un año más, la XII edición de la Carrera San Silvestre de Santiago, enmarcada dentro de la programación navideña Compostela, a Estrela do Nadal.

La carrera se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 17:30 horas de la tarde con salida y llegada a la Praza do Obradoiro.

La concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, animó a toda la ciudadanía a inscribirse y a participar en la San Silvestre compostelana, como "o mellor xeito de despedir o ano practicando actividade física".

Las inscripciones están ya abiertas en carreirasgalegas.com hasta el día 26 de diciembre. En la carrera podrán participar tanto deportistas federados como no federados, que nacieran en 2015 y anteriores. El precio de inscripción es de cuatro euros por participante.

La recogida de dorsales se podrá realizar en el Centro Comercial As Cancelas el 29 de diciembre de 16:00 a 20:30 horas, el 30 de diciembre de 11:00 a 20:30 horas y el 31 de diciembre de 11:00 a 16:00 horas. No se entregarán dorsales en la zona de salida.

Nuevo recorrido

Este año, la prueba estrena un nuevo recorrido de cinco quilómetros por las calles de Compostela, en un ambiente festivo y lúdico donde se podrá participar disfrazado, en familia o compitiendo deportivamente.

La organización prevé que en esta edición se llegue al límite de inscripción fijado en el reglamento de la prueba de 2.500 participantes (en la edición 2024 se inscribieron 2.220), en una prueba que mantiene un incremento constante de participación año tras año.

Premios

Recibirán premios los tres primeros y primeras clasificadas de las categorías de adultos y escolares.

También habrá premios de participación a los tres clubs federados masculinos y femeninos, empresa, centro deportivo o gimnasio y grupo popular que más participantes atraigan a la prueba.

Además, serán premiados los mejores disfraces individuales, de pareja o grupales.