Abierto nuevo plazo para disfrutar durante un mes de la "Experiencia Golf Xaz", en Oleiros (A Coruña)

Vivir la oportunidad de disfrutar durante un mes de las múltiples experiencias que ofrece Golf Xaz en sus instalaciones ya es posible. Todas las personas que quieran aprovechar esta ocasión pueden formalizar su inscripción antes del 31 de octubre en este club de golf de Oleiros. La "Experiencia Golf Xaz" consiste en hacerte socio durante un mes en el campo de golf, con acceso total y un curso de golf.

"Si no has probado la Experiencia Golf Xaz, ¡estás a tiempo!", señalan desde la organización. Y es que las personas que se inscriban antes de que termine este mes podrán "vivir Golf Xaz" antes del 31 de diciembre haciendo uso de su oferta, que consiste en:

Un gran campo de 18 hoyos (par 72) diseñado por Stirling & Martin, con cancha de prácticas y putting green

Instalaciones deportivas como pistas de pádel cubiertas y al aire libre, pista de tenis, gimnasio, cróquet, club para jóvenes y pista multideporte, entre otras

La Casa Club en un Pazo del siglo XVII con cafetería, restaurante, terraza y sala de juegos y TV

Un curso de golf para perfeccionar tu técnica o iniciarte en este apasionante deporte

Acceso total como socio a nuestras instalaciones durante un mes: golf, pádel, tenis, gimnasio, cróquet, club juvenil, fútbol y baloncesto

Las personas interesadas en formar parte de Golf Xaz pueden hacerlo en dos modalidades: individual, por 150 euros, o familiar, por 250 euros y con acceso para una pareja y sus hijos de hasta 25 años.

La campaña, exclusiva para residentes en Galicia, se limita a un mes y no es aplicable a aquellas personas que disfrutaron de campañas anteriores. Las instalaciones ofrecen más información a través del teléfono 981552919 o el correo electrónico socios@xaz.golf.