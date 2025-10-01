La carrera C10 reunirá este domingo en A Coruña a figuras del atletismo nacional

Cuenta atrás en A Coruña para la celebración de la carrera popular C10, que volverá a salir a las calles de la ciudad este domingo con más de 3.500 personas inscritas y, entre ellas, nombres destacados del atletismo nacional, como Jesús Olmos, Lidia Campo, Ester Navarrete y Cristian Martínez.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó el recorrido y el palmarés de los atletas de élite que competirán este domingo en la prueba. Olmos fue campeón de España en el 10K absoluto en los años 2019 y 2021, mientras que Lidia Campo se proclamó campeona de España de 10 kilómetros en ruta en el campeonato nacional de Crevillente del año pasado.

A ellos se suman Cristian Martínez, del equipo VickyFoods Athletics, y la gallega Ester Navarrete, figura que ganó el oro europeo de maratón por equipos en el Campeonato de Europa celebrado en Bélgica en abril de este año. El currículum de Navarrete no acaba ahí, porque también participó en los Juegos Olímpicos de París del año pasado y finalizó el maratón en el puesto 42 de la clasificación final. Fue su primer maratón olímpico, que completó en un tiempo de 2:32:07.

Además, en la C10 también está previsto que compita el atleta Ismail Atriki, ganador de la Cursa de la Mercè, en Barcelona, en la edición del año pasado.

Todos ellos estarán entre las personas participantes que tomarán la salida en la carrera absoluta del domingo, que arrancará a las 10:00 horas desde la avenida de Montoto y con recorrido posterior por los Cantones, Linares Rivas, avenida del Ejército, la carretera del muelle de San Diego y, ya a continuación, vuelta por el interior de los muelles y regreso al Parrote a través de los Cantones, un circuito organizado por el Concello y la Federación Gallega de Atletismo.

Recogida de dorsales

Las personas inscritas en la C10 de este domingo 5 de octubre podrán recoger su camiseta, el correspondiente dorsal y la bolsa del corredor tanto este viernes 3 de octubre (de 17.00 a 21.30 horas) como el sábado 4 de octubre (de 10.00 a 21.30 horas), en el departamento de Deportes de El Corte Inglés (calle Ramón y Cajal). También se podrán recoger, excepcionalmente, el mismo día de la carrera, en el Parrote.

En este sentido, y con el objetivo de visibilizar el diseño de esta nueva edición de la carrera, las primeras camisetas de esta C10 las vistieron hoy las y los deportistas que integran la asociación Somos Marines, un colectivo sin ánimo de lucro que utiliza el ocio y el deporte adaptado como herramientas de inclusión social.

Esta tarde, integrantes de los Marines recibieron sus camisetas de esta edición de cara a la prueba del domingo, en la que volverán a participar y seguirán derribando barreras. La entrega de las camisetas al colectivo coruñés se produce, además, en un contexto muy especial, ya que los Marines cumplieron este año su quinto aniversario desde su fundación.