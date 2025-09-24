Más de 1.000 personas participarán en la 21 Leguas de Narón (A Coruña): toda la información

Un total de 1.034 personas participarán este sábado 27 de septiembre en la IV edición de 21 Leguas, los 101 kilómetros de Narón. El paseo de Xuvia se convertirá un año más en el punto de partida y la meta de esta gran prueba de ultrafondo del noroeste que cada año reúne a numerosas personas de toda España para disfrutar de una jornada de deporte.

El recorrido lleva a los participantes por los municipios de Narón, Ferrol, Valdoviño y San Sadurniño. Algo de lo que informaron esta semana en rueda de prensa la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; el presidente del Club Deportivo Narón 101, que organiza el evento, Óscar Somorrostro; y los concejales de Deportes y Seguridade Cidadá de Narón, Ibán Santalla y José Oreona.

La presentación también contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el capitán de fragata del Arsenal de Ferrol, Carlos Sicre; los ediles de Deportes de Ferrol y Valdoviño, Ricardo Aldrey y Sergio Saavedra; y Sabela Muñoz y Marta Peláez, de Desenvolvemento Naturgy Renovables Galicia y gestora social de Naturgy en Galicia, respectivamente. Navantia y la Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao también colaboran.

¿Cómo será la 21 Leguas de Narón?

Los ciclistas serán los primeros en salir, tanto en la modalidad MTB como de e-bike. El inicio de su carrera está previsto para las 08:30 horas con un tiempo máximo de 12 horas. Los marchadores partirán a las 09:00 horas y dispondrán de 24 horas para completar las 21 Leguas.

Procedentes de numerosos concellos de Galicia y otras comunidades autónomas como Castilla y León, Asturias, Madrid o País Vasco, así como de países como Portugal y Suiza, los participantes se enfrentan a este desafío en un entorno único.

Los más pequeños, además, tendrán su protagonismo en la 21 Leguas Kids, que ha completado las 100 plazas habilitadas para las carreras que se realizarán entre las 10:00 y las 12:00 horas. Los niños y las niñas, además, podrán disfrutar de un chocolate con churros, así como de los hinchables.

Cartel de la 21 Leguas de Narón. Cedida

La alcaldesa de Narón explicó el pasado lunes que una de las novedades de este año es que el viernes 26 actuarán Los Alcántara en el paseo de Xuvia. Una forma de amenizar la entrega de los últimos dorsales que, cada vez más, se ponen mujeres: ellas representan el 11% de los participantes. Este año, además, habrá más marchadores que ciclistas.

La prueba contará con un total de 12 puntos de avituallamiento. Más de 200 personas, entre personal sanitario, fuerzas de seguridad y voluntariado, colaboran para hacer que la 21 Leguas transcurra sin complicaciones. Habrá, eso sí, algunas restricciones del tráfico según se vaya celebrando la prueba, aunque estarán debidamente señalizadas.

Deporte y turismo

La 21 Leguas de Narón surgió hace cuatro años en una conversación informal, según explicó Marián Ferreiro, que destacó la implicación de las personas que trabajan todo el año para hacer posible este evento. "Pretendemos que sexa unha proba deportiva, turística, un escaparate que che permite pasar por sitios como a Armada", indicó la regidora.

El presidente del Club Narón 101, por su parte, señaló que la prueba ya está consolidada y que este 2025 contará con un 20% más de participantes que en 2024. Somorrostro destacó la colaboración que hace posible este evento, que nace de la mano de un club "pequeño y modesto".

Martina Aneiros, por otro lado, definió la 21 Leguas de Narón como un "referente" en el noroeste: "El deporte es salud, son valores y es una forma de dinamizar social y económicamente esta comarca". El concejal de Deportes de Ferrol señaló la disposición del concello a apoyar los eventos deportivos, mientras que el de Valdoviño destacó las oportunidades que ofrece este recorrido por la comarca.

Carlos Sicre, por su parte, agradeció el hecho de que se permita a la Armada "colaborar y apoyar con toda la carrera y el tránsito por nuestras instalaciones". Sabela Muñoz indicó que para Naturgy Renovables es un honor ser parte de esta prueba, mientras que Marta Peláez indicó que el evento "coincide" con los valores de compromiso con el territorio de la empresa.