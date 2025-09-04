Últimas horas para inscribirse en la 21 Leguas de Narón (A Coruña): ya hay 1.000 personas anotadas

La organización de las 21 Leguas, os 101 kilómetros de Narón, abrió un plazo extraordinario de inscripción en esta prueba de ultrafondo. Así, las personas interesadas pueden anotarse a través de www.21leguas.es o www.emesports.es hasta mañana viernes en este evento deportivo que ya ha superado los 1.000 inscritos.

La IV edición de la 21 Leguas se celebrará el próximo 27 de septiembre de la mano del Concello de Narón y el Club Deportivo Narón 101. Los marchadores dispondrán de 24 horas para recorrer un tramo de 101 kilómetros que discurrirá por Narón, Ferrol y Valdoviño, mientras que en el caso de los ciclistas el tiempo se reduce a 12 horas máximas.

El recorrido tiene la salida y la meta en el paseo marítimo de Xuvia. Los marchadores pueden inscribirse en la modalidad de marcha individual o por equipos; los ciclistas en individual, parejas o equipos; y la tercera posibilidad es para las e-bike, en modalidad individual.

La edición de 2025 contará con un programa que incluye conciertos, actividades paralelas y espacio para foodtrucks, que convertirán el fin de semana en una "auténtica fiesta del ultrafondo". La organización señala, además, que todo es posible gracias al apoyo de cientos de voluntarios.