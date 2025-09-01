Cuenta atrás para la 21 Leguas de Narón (A Coruña): el 27 de septiembre con más de 1.000 inscritos
El evento deportivo contará con conciertos, puntos de animación, más de 10 avituallamientos y foodtrucks, convirtiéndose en "la auténtica fiesta del ultrafondo"
La 21 Leguas de Narón encara las últimas semanas de preparación y celebrará el 27 de septiembre su cuarta edición con más de 1.000 participantes. La organización destaca que se ha producido un incremento de atletas internacionales, un aumento en la participación femenina y la presencia de corredores con diversidad funcional.
La cita deportiva recorrerá 101 kilómetros a pie (con corte en 24 horas) o en MTB (con corte en 12 horas), en un trazado que atraviesa lugares tan singulares como el interior de Navantia, el arsenal militar, Monteventoso, Valdoviño, Pantín o el túnel de A Graña. Una prueba que combina dureza, paisaje y patrimonio, y que se ha consolidado como un escaparate del territorio gallego, reconocido no solo por su atractivo turístico y gastronómico, sino también por su proyección deportiva.
La edición de 2025 contará además con un programa que incluye conciertos, puntos de animación, más de 10 avituallamientos y foodtrucks, con la actuación especial de Los Alcántara, que convertirán la jornada en una auténtica fiesta del ultrafondo. La organización señala, además, que todo es posible gracias al apoyo de cientos de voluntarios.
"Superar os 1.000 inscritos é unha mostra de que a 21 Leguas xa está consolidada. Cada ano vemos como crece o interese, tanto en Galicia como a nivel nacional e internacional. Nesta edición quixemos ir máis aló: manter a esencia deportiva e, ao mesmo tempo, ofrecer unha experiencia completa para participantes, acompañantes e público, para que o 27 de setembro sexa unha auténtica festa do ultrafondo en Narón", señala su director, Óscar Somorrostro.