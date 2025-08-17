Rob Gunning, Tour Manager de la WSL: "Pantín es la misma playa gallega perfecta de hace veinte años"

Hace más de veinte años que Rob Gunning (Brisbane, Australia, 1970) regresa a Pantin. La primera vez fue como juez en 2002. Ocho años más tarde, ya lo hacía como tour manager de la World Surf League para Europa de la WSL, la Liga Mundial de Surf Profesional. Y desde entonces, este australiano afincado en el Norte peninsular, no ha fallado la su cita con Valdoviño, como paradigma de una competición tan especial como irrepetible.

Con la cuenta atrás ya iniciada para la 38 edición del Abanca Pantin Classic Galicia Pro, que iniciará el 23 de agosto y ofrecerá nueve días de competición, música, cultura y diversión, hablamos con Gunning sobre el legado, la esencia y el futuro de un evento que se ha convertido en algo que va mucho más allá de una competición.

El Pantín Classic Galicia Pro es una de las pruebas más emblemáticas del circuito europeo. ¿Qué lo hace tan especial desde la perspectiva de la WSL?

Pantín es la misma playa gallega perfecta de hace veinte años. No ha cambiado. No se ha urbanizado ni se ha perturbado, es un espacio natural increíble donde todavía hay calma y siempre regala olas.

¿Cómo ha evolucionado este evento dentro del calendario mundial en los últimos años?

Pantin Classic es una de las pruebas más longevas del circuito mundial, junto con Lacanau en Francia, que celebra sus 44 años. Eso la convierte en una prueba muy especial. Es la cuna y el origen del surf en Galicia, y en el Noroeste de España y su influencia en la evolución de este deporte es incuestionable.

¿Qué papel juega Galicia y su costa en el ecosistema del surf profesional a nivel internacional?

Hoy Pantín es una referencia mundial para los surfistas. Fue una playa de pioneros y hoy es un sueño para cualquiera. Pero no solo Pantin, también Esmelle o Doniños (Ferrol) o Razo (Carballo). Aquí hay generaciones de surfistas gallegos, de madres y madres a hijas e hijos, que han aprendido a surfear en esta playa y hoy compiten en los circuitos profesionales. Hay escuelas, hay aprendizaje, hay afición, hay disfrute y, también, genera atracción turística.

El Pantín Classic es también un referente por su inclusión del surf adaptado. ¿Qué importancia tiene este aspecto dentro de la estrategia global de la WSL?

Es la única prueba de surf adaptado que se celebra en España y eso es un gran motivo de orgullo para nosotros. Es deporte, es inclusión, es igualdad y oportunidad. Implica mucho trabajo de adaptación pero es una prueba que nos hace sentir muy orgullosos. Humildemente, el parasurf nos enseña mucho del coraje, la superación y la capacidad de resiliencia del ser humano y de la magia del océano.

La WSL está cada vez más comprometida con la sostenibilidad. ¿Qué iniciativas veremos en Pantín este año en ese sentido?



Una de las cosas que nos caracteriza es que el montaje del evento no deja ninguna huella ambiental. Somos muy cuidadosos con eso. Pantin Es un lugar privilegiado y único y así queremos que se conserve y se mantenga por muchos años más. La sostenibilidad es un requisito que exigimos. Por ejemplo, la colección de ropa exclusiva en colaboración con Vazva es con algodón orgánico y tintes biodegradables. Dentro de la programación del evento, en paralelo a la competición, hay activaciones ambientales, limpieza de playa y en los Espazos Corresponsables, hacemos talleres ambientales de reciclaje y fomentamos el mercado de segunda mano en los materiales de surf.

¿Qué busca la WSL al seleccionar y mantener sedes como Pantín en el calendario competitivo?

Galicia es una referencia para el surf en Europa. Son 1490 kilómetros de costa, con playas expuestas a todos los vientos y oleajes. Es un destino WSL imprescindible. Aquí hacemos este verano del 2025 cuatro pruebas oficiales en las costas de A Coruña: Gadis Surf Festival Ferrol (longboard y junior), Abanca Pantin Classic Galicia Pro (del 23 al 31) y Cabreiroá Junior Pro Razo (del 24 al 27 de septiembre), con el final del campeonato europeo junior. No hay otro territorio que concentre tantas pruebas en menos kilómetros.

¿Cómo valoras la respuesta del público y la comunidad local en Galicia?

Pantín es un sitio que cumple muchos de los requisitos que necesita una prueba como esta, La playa y las olas, gustan a los surfistas. Tiene buenas condiciones y un entorno privilegiado. Y además, tiene un público fiel que viene a pasar el día, se implica la comunidad local y una organización excelente que cuida de cada detalle. Es una pequeña ciudad del surf donde disfrutar la competición pero hay mucho más: gastronomía, música, experiencias…

¿Qué expectativas tienes para esta edición 2025 del Pantín Classic Galicia Pro?

Siempre es superar las expectativas del anterior, ¿no? (Ríe). Disfrutar de un gran surf, ver una competición de primer nivel con algunos de los y las mejores surfistas del planeta. Que la playa nos regale buenas olas, y disfrutar también del espacio, la camaradería entre deportistas y sus familias con el público, el vínculo que se establece con la comunidad local y que todo redunde en beneficio para la comarca, para Galicia como destino WSL y como una de las capitales del surf en Europa.