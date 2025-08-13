Pantin Sound 2025: la música acompañará al surf en el Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2025

En menos de diez días se levanta el telón de una nueva edición del Abanca Pantin Classic Galicia Pro (del 23 a 31 de agosto) en la playa de Ariño donde ya están trabajando en el montaje del evento sobre el aparcamiento principal; durante el montaje ya quedan habilitados los estacionamientos habituales alternativos para favorecer el tránsito al arenal.

Además del surf y del parasurfing, en una competición de la WSL (QS 4000 en las dos categorías: masculina y femenina) con algunos de los y de las mejores surferas del circuito europeo - y del otro lado del mar -, esta 38 edición del evento cuenta con una programación paralela muy amplia que va de la exhibición de skate de Danny León, un mercado de segunda mano de materiales de surf pasando por os Faladoiros de Pantín (conversaciones y experiencias live) hasta el Pantin Sound, con seis grupos en directo en los atardeceres a pie de playa.

Bandas de nuestra entorno, en la apuesta por el talento local, como La Indirigible, el grupo Pioneers, con un directo espectacular y también Capitán Sabrosura acercarán el ritmo los atardeceres de Pantín, acompañados por Lana Yaya DJ, Black Coffee y Candela&Just Beca.

Nueva colección sostenible con un diseño irrepetible

Además, ya está la venta online a través de la web la nueva colección exclusiva de Abanca Pantin Classic Galicia Pro, by Vazva. Diseñada por la artista gallega Almu Portal de Portal Studio, fabricada en Portugal con materiales sostenibles en un montón de prendas unisex de corte amplio de algodón premium 100% natural y tinturas biodegradables en los colores más xeitosas y para todos los gustos y estilos (con y sin capucha, camisetas amplias o sudaderas en colores vivos) con un diseño irrepetible.

Tallas de adulto de la XS a XL pero también, y pensando lana gente más pequeña, hay una línea específica para los más niños de la casa, de 3/4 a 13/14 años.

Espazo 'Corresponsables'

Por supuesto, en esta edición también existirá el Espazo Corresponsables, a través de la Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, para favorecer la conciliación y fomentar la igualdad entre la gente más joven (de 4 a 16 años) con un recurso sin coste para las familias durante los nueve días de la competición en horario amplio de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a domingo.